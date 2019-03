Dit zijn de vijf beste hogedrukreinigers van het moment

Ronald Meeus

27 maart 2019

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia De lente is in het land, en dus is het tijd om je terras een grondige poetsbeurt te geven. De beste manier om het vuil en mos van je terrastegels en -planken te krijgen, is de hogedrukreiniger eens boven halen. Dit zijn onze aanraders

Belangrijk weetje bij de aanschaf van een hogedrukreiniger: ken de verhouding tussen werkdruk en waterdebiet. Je hebt een groot verschil tussen minimum- en maximumdruk nodig om te kunnen switchen tussen een harde, geconcentreerde straal voor het wegwerken van hardnekkige smurrie, en het zachtere werk voor broze oppervlakken.

Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home (€ 435)

Dit model van Kärcher geeft een breed verschil tussen maximum- en minimumdruk: je kunt van 20 naar 180 bar gaan. Ook het waterdebiet (600 liter per uur) is hoog. Bovendien is Kärcher de koning wat het aantal meegeleverde koppen betreft, zodat je een oplossing hebt voor ieder soort oppervlak. Bekijk hier de Kärcher K 7 Premium Full Control Plus Home.

Nilfisk E 145 (€ 329)

Het Deense Nilfisk boet een beetje in qua kracht ten opzichte van het zonet genoemde model: hij gaat tot 145 bar, en heeft een waterdebiet van 500 liter per uur. Ook qua watertemperatuur zit hij met zijn 40 graden iets lager dan gemiddeld. Wel zit er een breed assortiment aan sproeikoppen bij. Bekijk hier de Nilfisk E 145.

Kränzle K 1050 TST (€ 616)

De Kränzle K 1050 TST behoort prijsgewijs ook tot het topsegment, maar de kwaliteit is wel onberispelijk. Alle onderdelen zijn uit hoogwaardig materiaal gemaakt, de watertemperatuur kan tot 60 graden, en hij geeft een ordentelijke maximale werkdruk van 130 bar met een waterdebiet van 450 liter per uur. Veel gebruikers zullen ook opgetogen zijn over die handige uitwendige haspel. Bekijk hier de Kränzle K 1050 TST.

Hitachi AW130 (€ 144,95)

Dit budgetmodel van Hitachi is eerder geschikt voor een kleine stadstuin. Hij heeft een voor zijn prijs stevige maximumdruk van 130 bar (waterdebiet is niet aangegeven), maar opletten met de hoge minimumdruk van 90 bar. Dat betekent immers dat deze minder geschikt is voor al te broze oppervlakken. Bekijk hier de Hitachi AW130.

Eurom Force 2500IND (€ 209)

Een andere relatieve prijsbreker is deze Force van het Nederlandse Eurom. Voor iets meer dan 200 euro krijg je een toestel dat een grote maximumkracht levert (tot 170 bar, met waterdebiet van 440 liter per uur), meerdere meegeleverde opzetjes heeft en ook weer zo’n gemakkelijke externe haspel bevat voor de draad. Bekijk hier de Eurom Force 2500IND.

Tip: Vergelijk hier de prijzen en specificaties van alle hogedrukreinigers.

