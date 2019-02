Dit zijn de vier beste laptops van het moment

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Op zoek naar een nieuwe Windows-laptop? Zoek dan niet verder dan deze vier kleppers: die bieden het meeste waar voor je geld.

HP Power Pavilion 15 (€ € 1.199)

Als je een laptop wil met een zes- tot achtkernige processor, dan is de HP Power Pavilion 15 nog een van de goedkopere toestellen. Bovendien zit er ook een GTX 1050-gpu (grafische kaart) bij, en daarmee kan je al een stevig spelletje spelen. Minpunten zijn er ook wel: zo had de stevigheid van het scherm beter gemogen, en ook de maximale helderheid van het scherm is matig. Ook hadden we graag een Precision Touchpad met glazen oppervlak gezien in de laptop. Die minpunten vinden we wel overkomelijk, want alles bij elkaar is de Pavilion 15 een zeer krachtige laptop die dankzij de upgradeopties ook echt lang mee kan gaan. Bekijk hier de HP Power Pavilion 15.

Acer Swift 3 (€ 799)

Pluspunten aan de Acer Swift 3 zijn de goed afgewerkte behuizing en het scherm dat een hoog contrast heeft. De nadelen: de lage helderheid van het scherm, dat toetsenbord kon echt beter en over de accuduur schrijven we niet naar huis. De prijs moet wat ons betreft nog een beetje zakken om dit een echt uitstekende koop te maken. Bekijk hier de Acer Swift 3.

Asus VivoBook S430 (€ 688,70)

De realiteit is dat je voor een budget onder de 700 euro niet zo heel veel laptops vindt die én een vlotte processor hebben én een solid state drive én een ips-scherm. De Asus VivoBook S430 heeft het allemaal wel en is zo een goede budgetkoop. De lage prijs moet natuurlijk wel ergens gecompenseerd worden, en in dit geval zit dat vooral bij de matige kwaliteit van de behuizing, de touchpad en het toetsenbord. Zo zijn de touchpads van plastic gemaakt en hebben de toetsenborden niet zoveel ‘travel’ (mate waarin ingedrukt kan worden). Bekijk hier de Asus VivoBook S430.

Lenovo Yoga 530 (€ 759)

De Lenovo Yoga 530 duikt wel vaker op in lijstjes: veel mensen vinden zo’n laptop die je ook als tablet kan gebruiken dan ook wel echt handig. In vergelijking met voorganger 520 is de 530 een stukje dunner, lichter én sneller geworden. De behuizing voelt stevig. De wifichip is verouderd en vinden we niet echt in een laptop van deze prijs passen. De accuduur is iets korter dan bij zijn voorganger, al kan je over negen uur eigenlijk nog steeds niet klagen. Bekijk hier de Lenovo Yoga 530.

