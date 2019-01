Dit zijn de vier belangrijkste smartphonetrends voor 2019

Ronald Meeus

01 januari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Vorig jaar een uitstekende nieuwe smartphone gekocht? Ondertussen zijn de fabrikanten al druk in de weer met de technologische wonderen van morgen. Over de volgende vier trends zal ongetwijfeld wat inkt vloeien in 2019.

1. Drievoudige camera’s worden de norm

Waar is de tijd dat we onder de indruk waren van die ene camera op onze smartphone? Meerdere camera’s zijn nu de standaard, dankzij de laatste worpen van merken als Huawei en Samsung. De trend wordt door zo goed als alle andere merken gevolgd, ook in de ‘middenklasse’ van het smartphonesegment. Sommige merken, zoals Apple en Google, zweren nu vooral bij het zogenaamde ‘computational photography’, waarbij optische processen worden verbeterd met de ingebouwde computerkracht van de smartphone. Het pure optische voordeel van meerdere camera’s is wel onmiskenbaar: het zorgt voor betere diepte én breedte, omdat de verschillende camera’s ook een verschillende brandpuntafstand hebben en met elkaar kunnen samenwerken.

2. Augmented Reality

De pas vermelde drievoudige camerasystemen brengen een ander voordeel met zich mee: betere augmented reality (AR)-toepassingen. Tot nu toe steunden die vooral op de ingebouwde gps. Denk bijvoorbeeld aan het enorme succes van Pokémon Go!, de eerste applicatie van augmented reality die echt brokken maakte. Met meerdere camera’s op één smartphone ontwikkel je potentieel de diepte die nodig is om virtuele objecten accuraat vlak voor de neus van de gebruiker tevoorschijn te toveren.

3. 5G: 100 keer sneller internet dan 4G

We staan aan de vooravond van een nieuwe generatie van mobiel internet, die ook een resem nieuwe toepassingen zal inluiden. 3G stak een tiental jaar geleden de app-revolutie in gang. 4G maakte mobiele video groot. En dan is het nu de beurt aan 5G: een verbinding die honderd keer sneller belooft te zijn dan die van 4G. Een Netflix-film downloaden naar je smartphone duurt nu nog een paar minuten; met 5G is die klus op enkele seconden geklaard. De eerste smartphones met 5G-connectiviteit komen zeer waarschijnlijk al in 2019 op de markt, al heb je daar al Belgische gebruiker dan nog niet heel veel aan: de eerste 5G-netwerken worden namelijk waarschijnlijk pas in 2020 gelegd.

4. Alles wordt scherm

De scherm-body-ratio van smartphones is de afgelopen jaren al behoorlijk vergroot. Die trend zal waarschijnlijk ook worden doorgezet in 2019. De randen of ‘bezels’ van een gemiddelde smartphone worden alsmaar dunner, tot ze op een bepaald moment wellicht gewoon zullen verdwijnen. Smartphones met afgeronde zijkanten zijn al een beetje een standaard geworden in het duurdere segment, en zullen wellicht ook naar de middenklasse doorsijpelen. Fabrikanten zijn nu ook druk in de weer om alles wat vroeger in de behuizing zat - denk: luidsprekers, vingerafdrukscanner, home-toets - in het scherm zelf in te bouwen. Dat zien we al bij de recente modellen van Huawei en LG Electronics. Ook de inkeping of ‘notch’ voor de selfiecamera wordt steeds kleiner.

