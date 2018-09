Dit zijn de strafste technologische nieuwigheden van het najaar Ronald Meeus

06 september 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Topfabrikanten als Apple, Philips en Huawei kiezen steeds vaker het najaar om hun nieuwste technologische snufjes op de markt te brengen. We gingen ons licht al opsteken bij de aankondigingen op de IFA-beurs in Berlijn en kwamen met dit lijstje absolute must-haves terug.

Nieuwe smartphones van Apple en Huawei

In september en oktober staan er nieuwtjes van Apple en Huawei op de planning. Weinig kans dat het niét om nieuwe smartphones gaat. Apple zou op 12 september een nieuwe Apple XS lanceren, in twee modellen en met oled-scherm. Op 16 oktober volgt het Chinese Huawei. Het is waarschijnlijk dat ze op dat moment de Honor Note 10 gaan voorstellen. Die smartphone zal volgens de geruchtenmolen beschikken over een 6,9”-scherm en een accu die records gaat breken, want naar verluidt mikt die met 6000 mAh op de grootste capaciteit op de markt.

Philips OLED+ 903

Het Chinese TP Vision, dat tv’s maakt onder het Philips-merk, viel op IFA in de prijzen met zijn OLED+ 903: een tv met een kraaknet oled-scherm, een ingebouwde soundbar van de Britse audiofabrikant Bowers & Wilkins en de geavanceerde kleurenstandaard HDR10+ ingebouwd. Je betaalt wel een stevige 2.499 euro voor de 55-inch-versie en 3.499 euro voor de 65-inch-versie. Vanaf oktober in de winkelrekken.

Sony Xperia XZ3

Sony komt ook met een smartphone met een oled-scherm. De Xperia XZ3, die deze maand nog op de markt zou komen, heeft bovendien een scherm met 18:9-beeldverhouding. Ideaal om films of tv-series op te kijken dus. De telefoon beschikt verder over druksensoren, die we al kennen van andere toestellen, zoals de HTC U11 en de Google Pixel 2. En dan nog een mooie primeur: de Xperia XZ3 zal als eerste smartphone draaien op Android 9.0 Pie, de meest recente update van het gekende besturingssysteem.

Lenovo Yoga Book C930

Het Chinese Lenovo is de fabrikant van de Yoga-convertibles, ofwel laptops waarvan het scherm om de behuizing heen klapt. Zo kan je ze ook gebruiken als tablets, of iets tussen een tablet en een laptop in. Het duurste model op de markt was tot nu toe de Yoga 920, met een 13,9”-4k-scherm. Die positie wordt waarschijnlijk nog deze maand veroverd door de Yoga C930. Dat krijgt ook een 4k-scherm, én Dolby Vision HDR én een draaibare soundbar met Dolby Atmos onder het scherm. Verwacht je wel aan een goed prijskaartje voor al die nieuwigheden, want de goedkoopste versie zal al om en bij de 1.500 euro kosten.

Huawei AI Cube

Nog meer nieuws uit China. Huawei plant midden december ook de lancering van de AI Cube, een slimme speaker waarop de Alexa-assistent van Amazon zit. Het cilindrische apparaat doet daarnaast dienst als dualband wifi-router en modem voor mobiele data. In de behuizing zijn vier microfoons verwerkt, met ondersteuning voor geluidsherkenning op grotere afstand. Het prijskaartje is nog niet bekend gemaakt.

