Dit zijn de spectaculairste tech-koopjes van het moment Thomas Smolders

29 september 2020

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Ook als er geen solden zijn kan je met wat zoekwerk televisies, smartphones of andere tech-spullen aan een lagere prijs scoren. Met behulp van de pricewatch van Tweakers ging onze techredacteur op zoek naar de strafste prijsdalers van het moment*.

Sony KD-85XH9096

2.299 euro, prijsdaling van 21%

Op zoek naar een nieuwe televisie? Misschien is de Sony KD-85XH9096 wel iets voor jou. Een hele mondvol, maar je krijgt er ook wel wat voor terug. Deze Ultra HD-televisie van 85 inch (215,9 cm) kost normaal 2.899 euro, maar is nu tijdelijk voor 2.299 euro te koop. De 100 Hz-beeldverversing zorgt ervoor dat snelle beelden niet haperen, wat zeker van pas komt als je vaak gamet of sport kijkt op je tv. Dankzij de full array-achtergrondverlichting wordt het contrast geoptimaliseerd. Bekijk de Sony KD-85XH9096.

(tekst gaat verder onder de foto)

Asus ProArt PQ22UC

2.680 euro, prijsdaling van 43%

Amazon houdt pas op 13 en 14 oktober haar zogenaamde ‘Prime Days’, maar toch zijn er nu al koopjes te doen. Wie net op zoek is naar een haarscherpe monitor, kan er de Asus ProArt PQ22UC voor 2.680 euro kopen.

Toen dat draagbare scherm vorig jaar uitkwam, was het de eerste 4K-HDR-monitor van 21,6 inch (54,86 cm) met oled-technologie en pure RGB-stripes ter wereld! Dit is vooral een aanrader voor wie een scherm wil waarop kleuren er écht uitzien zoals ze zouden moeten zijn, ideaal voor wie vaak foto’s of video bewerkt of digitale illustraties maakt. Bekijk de Asus ProArt PQ22UC.

(tekst gaat verder onder de foto)

Apple iPhone 11 Pro 512GB

1.179 euro, prijsdaling van 14%

Een iPhone kan je bijna nooit met korting kopen, maar in minstens twee webshops kan het momenteel wel. Bij Belsimpel en Amazon vind je de gouden Apple iPhone 11 Pro met 512GB opslag voor 1.179 euro, in plaats van 1.367 euro.

Deze smartphone van 5,8 inch (14,7 cm) is - met dank aan de A13 Bionic-chip die erin zit - nog steeds een van de beste smartphones op de markt. Oké, de serieuze Applefanaten zitten momenteel natuurlijk te wachten op de nieuwe lichting iPhones die echt élk moment kan aangekondigd worden. Als jij niet per se de allerlaatste nieuwe moet hebben, maar toch een topmodel wil: dit is je kans. Bekijk de Apple iPhone 11 Pro 512GB.

(tekst gaat verder onder de foto)

Bose Soundbar 500

361 euro, prijsdaling van 18%

Deze speaker is onderdeel van het Bose multiroom-systeem en is compatibel met wifi, bluetooth en Apple AirPlay 2. Je kan er uiteraard muziek op afspelen, en met een HDMI-kabel koppel je hem ook in een handomdraai aan je televisie. Zo klinken series of films meteen veel beter in je woonkamer. Bekijk de Bose Soundbar 500.

(tekst gaat verder onder de foto)

LG ZX 88”

23.999 euro, prijsdaling van 20%

Neen, die prijs is geen tikfout! 23.999 euro is een smak geld, maar toch al 20% minder dan de 29.999 euro die dit toestel normaal kost.

Deze oled-tv heeft dan ook een 8K-scherm, nog maar een van de weinige ter wereld in deze grootte (88 inch, of een schermdiagonaal van 223 centimeter). Dat de allerlaatste technologische snufjes erin zitten, spreekt voor zich. De perfecte televisie voor wie zijn/haar bezoek graag imponeert (en daar 23.999 euro voor over heeft), al heb je er ook wel een halve cinemazaal als living voor nodig met zulke afmetingen. Bekijk de LG ZX 88”.

Bekijk hier nog meer straffe prijsdalingen.

Lees ook:

Richt je thuiskantoor perfect in met deze tech-uitrusting

Noisecancelling koptelefoons Round-up - Acht modellen tussen 80 en 160 euro getest

OnePlus Nord Review - Eindelijk weer een OnePlus-hit

* Prijzen genoteerd op 28 september 2020.