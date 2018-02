Dit zijn de populairste smartphones van het moment

08 februari 2018

08 februari 2018

Ongetwijfeld heb je zelf al wel een paar toestellen op het oog wanneer je op zoek bent naar een nieuwe smartphone. Maar welke modellen worden nu het meest gezocht? We namen een kijkje tussen de meest gegeerde apparaten

Samsung Galaxy S8 (€ 574)

De Galaxy S8 imponeert met zijn gebolde, grote scherm in verhouding tot zijn slanke behuizing. Samsung kiest voor een afwijkende schermverhouding, wat ons in de praktijk niet in de weg zit en prettig is bij het lezen van artikelen. De smartphone is razendsnel. Ook de gezichtsontgrendeling werkt goed en snel, en dat is maar goed ook, want de vingerafdrukscanner zit op een onhandige plek. De accuduur van de S8 is prima. Op cameragebied maakt de frontcamera de grootste sprong en de camera achterop is net als die van de S7-serie goed en betrouwbaar. De uitgebreide en fris ogende software versterkt het ontwerp van de S8, net als het gebolde, contrastrijke scherm. Standaard krijg je 64GB opslag. De prijs is aan de hoge kant, maar voor dat geld heb je wel een luxueus en zeer compleet toestel.

OnePlus 5T (€ 559)

Net als zijn voorganger, de OnePlus 5, is de OnePlus 5T een indrukwekkende telefoon die veel biedt voor zijn prijs. Grote blikvanger is het 6"-scherm, dat dankzij de dunne schermranden in vrijwel dezelfde behuizing past als de 5,5"-OnePlus 5. Dat betekent wel dat hij zich met één hand wat moeilijker laat bedienen. De tweede cameralens is niet meer bedoeld voor ingezoomde foto's, maar voor betere kwaliteit bij weinig licht. Dat merk je een beetje, maar niet veel. Verder is de telefoon bijna identiek aan de OnePlus 5, met dezelfde stevige behuizing die fijn in de hand ligt, de mogelijkheid om twee simkaarten te gebruiken, de vrij kale Android-software waarbij de extra's echt toegevoegde waarde hebben, en Dash Charging, waardoor de telefoon razendsnel weer opgeladen is. Voor mensen die 5,5"-schermen een fijn formaat vinden, had OnePlus deze telefoon niet hoeven uitbrengen. Kunnen smartphoneschermen jou echter niet groot genoeg zijn, dan zul je zeker blij worden van deze OnePlus 5T.

iPhone X (€ 1.045)

Niet toevallig wordt ook de iPhone X enorm vaak bekeken, want het is de spannendste smartphone die Apple in jaren heeft gemaakt. Hij heeft een schitterend scherm met aan alle kanten dezelfde bezels. De 3d-scanner aan de voorkant maakt nieuwe toepassingen mogelijk en het is afwachten wat ontwikkelaars ermee gaan doen. Face ID werkt goed en vaak vlekkeloos, en zal voor veel mensen geen problemen opleveren, al is het minder snel dan Touch ID. Grootste minpunten - naast de hoge prijs - zijn het gebrek aan een audio-uitgang en de 4g-modem die iets minder presteert dan die van concurrenten. Ook levert Apple een langzame lader mee in plaats van een snellader. Daar staat tegenover dat je met de X een razend snelle, goed werkende en krachtige smartphone in handen hebt, inclusief de vernieuwing waar veel Appleliefhebbers reikhalzend naar uitgekeken hebben.

Nokia 8 (€ 460)

De Nokia 8 is een eerste poging van het Finse HMD op de markt voor high-end smartphones. Hij kent veel goede punten. Zo heeft hij een stevig metalen ontwerp, een helder en contrastrijk lcd en snelle software, waarvoor de updates tot nu toe vlotjes binnenrollen. De accuduur is ook goed. De frontcamera is prima, maar de camera's aan de achterkant zijn niet zo goed als die van de concurrentie. De powerknop is bovendien niet fijn en dat er een audiojack op zit is fijn, maar de manier waarop je oortjes erin moet duwen, vergt veel kracht. Met een prijs van rond de 550 euro zijn dat echter kleine nadelen ten opzichte van de vele grote voordelen. Gevestigde concurrenten mogen in de komende jaren gaan oppassen voor HMD.

Huawei P10 Lite (€ 250)

De prijskraker in dit rijtje is de Huawei P10 Lite, een op het eerste gezicht prima toestel met een degelijke en goed ontworpen behuizing. Ook het contrastrijke scherm, dat zelfs goed af te lezen is in de felle zon, maakt indruk voor deze prijsklasse. Het toestel is ook redelijk vlot en er valt dan ook goed mee te werken. De concurrenten in dit prijssegment hebben bepaald niet stilgezeten op het gebied van accuduur, maar Huawei helaas wel en daarnaast gaat het opladen traag. Als je dat niet zo'n probleem vindt, kunnen we deze smartphone prima aanraden.

