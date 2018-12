Dit zijn de populairste smartphones in 2018 (en je kan er zelf één winnen) Ronald Meeus

17 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Veel smartphonefabrikanten brengen nu jaarlijks meerdere toestellen uit. Zo is het voor de consument steeds moeilijker om de toppers van de middenmoters en de echte miskleunen te onderscheiden. We doken even terug in onze eigen archieven om de beste en populairste smartphones van dit jaar te selecteren.

Huawei Mate 20 Pro (€ 999)

De Huawei Mate 20 Pro schittert met zijn vlijmscherpe amoledscherm, alles werkt supersnel met de Kirin 980-processor en de batterij gaat twee dagen mee. Maar het ware verschil ten aanzien van andere toestellen maakt hij met de drie cameralenzen achterop, alle drie makelij van de Duitse fabrikant Leica. Bekijk hier de Huawei Mate 20 Pro. Tip: onderaan het artikel kan je er één winnen.

iPhone XS Max (€ 1.210)

Met de iPhone XS Max boet je op op bijna geen enkel vlak in ten opzichte van andere telefoons. De telefoon straalt luxe uit, heeft de beste trilfeedback die we kennen, is voorzien van een van de beste smartphonestereoluidsprekers, heeft een wondermooi oledscherm en is ernstig snel. Het schermformaat - 6,5" - is ook het grootste ooit op een iPhone. Bekijk hier de iPhone XS Max.

Samsung Galaxy Note 9 (€ 870)

De verwachtingen waren hooggespannen voor de Note 9, en die maakt de smartphone gelukkig ook waar. Absolute troef: het heerlijke gele styluspennetje. En er zijn nog meer opstekers: het langwerpige, superscherpe amoledscherm, het batterijvermogen van 4.000 MaH en de uitmuntende camera. Bekijk hier de Samsung Galaxy Note 9.

Xiaomi Pocophone F1 (€ 320)

De beste allrounder onder de 500 euro is de Pocophone F1 van het Chinese Xiaomi. Niet alleen heeft hij een van de beste processors op de hele smartphonemarkt, maar ook het scherm is goed voor een lcd. Verder zit de accuduur goed en draait de software enorm snel. Een pluspunt voor veel gebruikers: hij heeft nog een 3,5mm-jack, waar de duurdere telefoons die allemaal overboord gooiden. De kunststof behuizing is ook stevig genoeg om niet te breken als je hem per ongeluk eens uit je handen laat vallen. Bekijk hier de Xiaomi Pocophone F1.

OnePlus 6T (€ 550)

Vooral de combinatie van het mooie oledscherm, de prima accuduur, de vlotte werking en de fijne Android-ervaring maakt van de 6T een overtuigende smartphone. Die vingerafdrukscanner onder het scherm is handig, het langere scherm en de kleinere inkeping zijn welkom. De 6T hinkt misschien net een beetje achter op de wat duurdere smartphones in dit overzicht, maar is voor zijn prijs toch echt een uitstekend toestel. Bekijk de OnePlus 6T.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde smartphones.

