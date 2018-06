Dit zijn de populairste laptops rond de 1.000 euro

Ronald Meeus

04 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Op zoek naar een nieuwe laptop? Hier zijn de vijf beste die momenteel te koop zijn, met een prijs tot (ongeveer) duizend euro.

Acer Aspire 5 (€ 649)

Acer is een van de weinige fabrikanten die voor minder dan zevenhonderd euro een laptop met een quadcoreprocessor, solid state drive, ips-scherm én aparte grafische processor levert. De Aspire 5 biedt met die configuratie dan ook veel waar voor je geld. Wat stevigheid betreft is er echter nog wel wat aan te merken en ook vinden we de aanwezigheid van usb 2.0-poorten anno 2018 achterhaald. Maar, met de prijs in het achterhoofd zijn dat nadelen waar we mee kunnen leven.

(lees verder onder de foto)

Lenovo Yoga 520 (€ 799)

De Yoga 520 is een goede convertible met wel één groot nadeel: de prestaties van de processor blijven flink achter bij die van de concurrenten met dezelfde hardware. Los daarvan is dit een laptop die goed in elkaar zit, te upgraden is, van een aparte vingerafdrukscanner is voorzien en een prima accuduur heeft - van een uur of negen tijdens het browsen en bijna elf uur bij het filmkijken. Met een gewicht van 1780 gram is deze 14-incher wel relatief zwaar.

Toon me alle laptops onder 1.000 euro

(lees verder onder de foto)

HP Pavilion 15 (€ 865)

HP heeft een Pavilion 15 in zijn assortiment met een Core i5-processor, een solid state drive van 256GB, 8GB intern geheugen, een MX150-videochip én een ips-scherm. Het scherm is glanzend, en daar moet je een voorstander van zijn.

(lees verder onder de foto)

Asus ROG Strix GL503 (€ 999)

Het Taiwanese Asus biedt voor 1000 euro een gamelaptop met een vrij ingetogen uiterlijk, maar wel een krachtige Core i5-processor en een GTX1050-videokaart met 2GB geheugen. De solid state drive is 128GB groot en er is ook een harde schijf van 1TB aanwezig. Het matte ips-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels.

(lees verder onder de foto)

Medion Erazer X6603 (€ 1.084)

Ook de Medion X6603 is een krachtige gaminglaptop, voorzien van een GTX 1050 Ti-videokaart met 4GB videogeheugen. De processor is een Intel Core i5 en er zijn 8GB werkgeheugen en een solid state drive van 256GB aanwezig. Tot slot is de laptop voorzien van een mat ips-scherm. En mocht je nog willen uitbreiden, dan blijkt daar ruimte voor te zijn, want een harde schijf kan naast de ssd worden toegevoegd.

(lees verder onder de foto)

Vergelijk hier alle prijzen van laptops onder 1.000 euro.

Lees ook:

Laptop Best Buy Guide: Juni 2018

Ben jij een pc- of Mac-mens? Doe de test

Vijf uitstekende redenen om direct over te schakelen naar een 4k-tv