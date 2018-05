Dit zijn de populairste 4k-tv's van het moment

Ronald Meeus

14 mei 2018

09u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Het 4K-tijdperk is al onder ons, zonder dat we het misschien goed beseffen. Tv-toestellen met die Ultra High Definition-resolutie hebben namelijk een prijspunt bereikt waarop ze maar even veel kosten als een klassieke HD-tv. De kans is dus erg groot geworden dat je volgende tv een 4K-model zal zijn. Hier zijn, per merk, de vier interessantste met een schermdoorsnede van meer dan 55 inch.

LG Electronics: Oled natuurlijk! (€ 1.545)

TV-toestellen met de oled (organic light emitting diode)-technologie in hun beeldplaat zijn goed op weg om de nieuwe standaard te worden. Het Koreaanse LG Electronics was pionier en heeft vandaag ook het sterkste aanbod aan oled-tv's in huis. Zoals dit toestel, dat onder meer over de twee High Dynamic Range-standaarden beschikt (zowel HDR10 als Dolby Vision dus), voor een nog mooier kleurenbereik.

Sony: 'Local Dimming' is ook niet kwaad (€ 1.098)

Sony blijft voorlopig vooral klassieke lcd-tv's maken, maar die technologie is de afgelopen jaren evengoed enorm verbeterd. Met onder meer local dimming, een technologie die we in dit toestel terugvinden. Dat zorgt ervoor dat de backlight bepaalde zones op het scherm wat feller of net minder fel verlicht, wat onder meer diepere zwartwaarden geeft.

Lees ook: Vijf uitstekende redenen om direct over te schakelen naar een 4K-tv

Philips: dan ook maar OLED (€ 1.599)

Philips - of liever TP Vision, het Chinese bedrijf dat tv's onder het Nederlandse merk verkoopt - maakte een tweetal jaar geleden de overstap naar oled. Dat leverde echte klasse-tv's als deze op, die de kleurenpracht van oled en HDR combineren met een Ambilight-gloed op de muur achter je scherm.

Samsung: liever Quantum Dots (€ 1.499)

Ook het Koreaanse Samsung blijft zweren bij klassieke lcd-schermen, maar voegt daar een eigen technologie aan toe die volgens het bedrijf beter is dan oled: quantum dots, of kleine halfgeleiders achter de beeldplaat die van grootte kunnen veranderen en zo dus diepere helderheid en kleuren kunnen leveren. De beeldkwaliteit is toch niet zo goed als bij oled, vinden de meeste experts, maar dit specifieke toestel heeft ook wel nog wat andere troeven. Een One Connect-box met optische kabel, bijvoorbeeld, die helpt bij het verstoppen van kabels.

Vergelijk hier alle prijzen van 4K-tv's.

