Dit zijn de meest energiezuinige koelkasten

02 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Koelkasten zijn enorme energievreters. Logisch, het is het enige toestel in huis dat de klok rond aanstaat. Wil je dus ook in je huishouden op je verbruik letten, dan is je eerste must-have een koelkast met een A+++-label. Onze techspecialist ging op zoek naar de zuinigste toestellen die van gebruikers ook een goede beoordeling krijgen.

Liebherr IKBP 2770 Premium BioFresh (€ 1.800)

Liebherr scoort met dit ruim kastmodel, dat ook nog eens 20% zuiniger is dan A+++. Energiekosten worden dan ook maar op €13,40 per jaar geschat. De koelkast heeft onder meer een schuifladensysteem met telescooprails en een extra zachte deursluiting. Je vindt vanzelfsprekend vakken voor flessen, groenten en fruit. Handig zijn ook die kleine vakjes voor kleine voedingswaren, en de verlichting met ledlichtzuilen. De fabrikant zelf gaat prat op een uitstekende bewaring van groenten, fruit, vlees en vis - “tot 3 x langer vers” - door de combinatie van een temperatuur net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid. Bekijk hier de Liebherr IKBP 2770 Premium BioFresh.

Siemens KS36VAW4P (€ 864)

Deze ‘Hyperfresh Plus’-koelkast van Siemens probeert op twee manieren het verschil te maken op gebied van koeling: door middel van zijn superCooling, waarmee je de temperatuur in de koelkast snel kunt verlagen tot +2° Celsius, en Siemens’ freshSense-technologie. Die bestaat uit slimme sensors die reageren zodra er kortstondige temperatuurschommelingen zijn, denk bijvoorbeeld aan deuren die open staan of heel warme voedingswaren die in de koelkast gezet worden. Op energieniveau is dit ook een A+++-label, met een gemiddeld verbruik van 75kWh, wat neerkomt op circa 15 euro. Bekijk hier de Siemens KS36VAW4P.

Smeg Fab28 (vanaf € 1.200)

Iedereen kent de iconische Smeg-koelkasten wel intussen (met het nog altijd zeer geliefde retrodesign), maar het merk liep wel wat achter wat energiezuinigheid betreft. Tot anderhalf jaar geleden waren er immers enkel Smegs met A++-label te koop. Inmiddels kregen de toestellen een broodnodige technische make-over en zit het ook met het energielabel (A+++) en het verbruik (139kWh, 27,80 euro) helemaal snor. Andere nieuwe troeven zijn de nieuwe legplanken en ledverlichting en het zogenaamde multiflow-systeem dat koude lucht gelijkmatiger over de binnenkant verdeelt. Er is ook een Life Plus-lade om voedsel langer op een ideale temperatuur en het juiste vochtniveau te houden. Bekijk hier de Smeg Fab28-reeks.

LG GBB92MCAXP (€ 990)

LG durft wel vaker technisch vernieuwend uit de hoek komen en dat is bij deze GBB92MCAXP-koelkast niet anders. De energieklasse is A+++-10% (173kWh energieverbruik, 34,60 euro jaarlijkse energiekost) en het no frost-vriesgedeelte hoeft nooit te worden ontdooid. Bovendien zijn er ook twee vershoudzones die automatisch op de juiste temperatuur komen, en bij eentje daarvan kan je ook de luchtvochtigheid naar wens instellen. Er is - tof voor barbecues! - een wijnrek voor vijf flessen en de deurkoeling zorgt ervoor dat de temperatuur overal in de koelkast dezelfde blijft. Bekijk hier de LG GBB92MCAXP.

