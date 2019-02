Dit zijn de meest energiezuinige huishoudtoestellen Ronald Meeus

22 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Er is een goede reden waarom zo veel mensen goed letten op het energielabel van een nieuw huishoudtoestel: de aankoopprijs mag misschien een tikkeltje duurder zijn, dat haal je er achteraf dubbel en dik weer uit door die lagere energiefactuur. Waar let je best op?

Wasmachines

Hier kijk je vanzelfsprekend eerst naar het label. Sinds de A+++-standaard in het leven werd geroepen in 2016, is dat natuurlijk het ideaal, ook al is zo’n apparaat wat duurder dan uitvoeringen met een lager label. Maar als er nu één toestel is dat gemaakt is om een lang leven tegemoet te gaan, dan is het wel een wasmachine. Hier ga je het prijsverschil dus wel degelijk recupereren in je factuur. Handig om te weten: iedere fabrikant heeft wel zijn eigen ‘groene’ technologie. Zoals Samsungs EcoBubbles, die ervoor zorgen dat je zuivere wasresultaten krijgt aan lagere temperaturen. Of AEG’s SoftWater-wasmachines, die het waterverbruik afstemmen op het gewicht van de lading. Bekijk hier de meest energiezuinige wasmachines.

Droogkasten

Bij wasdrogers is een warmtepompdroger de energiezuinige standaard: die kan een significant verschil maken in je water- en energieverbruik. De warmtepomp zorgt voor een geavanceerde condensatie, waardoor het drogingsproces veel energie-efficiënter is. Zo hebben de meeste warmtepompdrogers vandaag het A+++-label. Klassieke condens- en luchtafvoerdrogers zijn meestal niet A+++. Bekijk hier de wasdrogers met een warmtepompdroger.

Lees ook: Vier redenen om over te schakelen op een slimme koelkast

Koelkasten

Weet je wat het probleem is met koelkasten? Ze staan 24 uur per dag, 7 dagen op 7 aan. Logisch dus dat die massa’s energie verbruiken, en als je uit dit hele overzicht maar één huishoudtoestel kiest waar het wat energiezuiniger mag, ga dan voor de koelkast. Je haalt echt enorm veel profijt uit de energiebesparende technologie. Zoals Samsungs Inverter Compressor-technologie, die voor een veel constantere temperatuur binnen het apparaat zorgt. Het A+++-label is in ieder geval een must bij een koelkast. Bekijk hier de energiezuinige koelkasten.

Verwarming

Een verwarmingsketel vervang je niet van vandaag op morgen, maar toch kan je wel degelijk energiezuiniger verwarmen. De manier waarop je de verwarming binnen in huis regelt heeft de afgelopen jaren wél innovatie gezien. Slimme thermostaten, zoals die van Nest en Tado, zorgen ervoor dat er geen nutteloze energie wordt verbruikt wanneer je niet thuis bent. Ze kunnen er ook voor zorgen dat je woonst al op temperatuur komt wanneer de gps in je smartphone aangeeft dat je bijna thuis bent. Bekijk hier de diverse soorten slimme thermostaten.

Verlichting

Eindigen we met de verlichting, waar zich de afgelopen twee decennia al een heuse revolutie voltrok: we gingen van gloeilampen naar spaarlampen en vandaag gebruiken we massaal energiezuinige led-lampen (op basis van light emitting diodes, met een soort ingebouwde microchips die voor het licht zorgen). Led-lampen vind je in alle maten en gewichten, maar het voordeel van slimme led’s (van Philips Hue, TP-Link of Innr) is dat je ze ook kan programmeren en dat je ze dus ook niet onnodig laat branden. Bekijk hier de slimme led’s.

