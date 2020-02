Dit zijn de krachtpatsers onder de kruimelzuigers

Ronald Meeus

12 februari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Voor een snelle veeg over tafel of voor het kruimelvrij maken van moeilijk bereikbare plaatsen als zetelkussens, is een kleinere kruimelzuiger - in de volksmond nog steeds bekend als kruimeldief - vaak de beste oplossing. Dit zijn onze vijf aanraders.

Dyson V7 Trigger (€ 249)

Als we naar pure zuigkracht gaan kijken, is het Britse merk Dyson al jarenlang de absolute topper. De V7 Trigger geldt intussen een beetje als onverwoestbare evergreen. Deze topklasse kruimelzuiger heeft dan ook flink wat onder de motorkap zitten. 15 cyclonen, de V7 motor en de 21,6 volt accu zorgen ervoor dat je je zetels en kledij vrijhoudt van huisdierhaar, en ook je tapijt maak je snel vuile-voeten-vrij. Een nadeel is wel het lawaai: 85 decibel is niet van de poes. Bekijk hier de Dyson V7 Trigger.

Black & Decker PV1820L (€ 88)

Black & Decker kennen we in deze contreien vooral van hun elektrisch klusgereedschap, maar het Amerikaanse merk is ook al eventjes actief is in het segment van de kruimelzuigers. Deze Black & Decker PV1820L, een relatief nieuwe toevoeging aan hun assortiment, springt - enigszins letterlijk zelfs - uit de band met het pivoterende mondstuk dat tot 200° roteert, waardoor hij zelfs op de meest verborgen plaatsen geraakt. Handig is ook de manier waarop je de stofbak kan legen: zijdeurtje openen boven de vuilnisbak en klaar. Bekijk hier de Black & Decker PV1820L.

Rowenta Air Force Flex 760 (€ 499)

Mag het wat meer om het lijf hebben, ook qua prijs? Dan kan je ook eens gaan spieken in het segment van de steelstofzuigers. Haal de steel van deze Air Force Flex en je hebt iets wat op een kruimelzuiger lijkt, maar veel meer kan. De gemotoriseerde borstel kan bijvoorbeeld ook meer dan kruimels opzuigen; ook noten en ontbijtgranen moeten er moeiteloos aan geloven. Met de turbostand krijg je zelfs diep ingebed vuil uit je tapijt. Bekijk hier de Rowenta Air Force Flex 760.

AEG HX6 (€ 104)

Wat klassieke kruimelzuigers betreft, valt deze HX6 van het Duitse merk AEG op. Hij heeft onder meer een uitschuifbare zuigmond, zodat je er kieren en smalle plekken mee kunt bereiken zonder dat je er een opzetstuk voor nodig hebt. Ook opvallend is zijn tweeledig handvat, zodat je ‘m in twee posities kunt hanteren. Bekijk hier de AEG HX6.

Bissell Multireach Ion XL (€ 200)

Ook bij deze Multireach Ion XL van het Amerikaanse merk Bissell kies je het beste van twee werelden: een steelstofzuiger waarvan het centrale gedeelte afneembaar is, en waarmee je dus ook verder kan werken als een gewone kruimelzuiger. Ook vernieuwend is de eigen EdgeReach-technologie, met extra zuigkracht aan de monden van de stofzuigervoet. Bekijk hier de Bissell Multireach Ion XL.

