Dit zijn de interessantste Android-middenklassers van het moment

Ronald Meeus

15 maart 2018

08u00

Bron: tweakers.net 1 Multimedia Je hoeft niet noodzakelijk zeshonderd euro of meer uit te geven voor een smartphone: in de prijscategorie rond de 200 euro zijn er ook heel wat interessante toestellen te vinden. Hier zijn de vijf beste van het moment.

Huawei Mate 10 Lite (€ 286)

De Mate 10 Lite is stevig en ligt lekker in de hand. Ook heeft hij een verlengd scherm, wat betekent dat het scherm relatief groot is in verhouding tot de behuizing. De vingerafdrukscanner is snel en de trilmotor voelt kwalitatief goed aan. We zijn positief over de camera met portretmodus voor deze prijsklasse, die een goed dynamisch bereik heeft. De accuduur is niet slecht, maar ook niet meer dan redelijk en opladen gaat niet erg snel.

Motorola G5S Plus (€ 289)

De Moto G5S Plus is een bijzonder solide, maar enigszins bonkige metalen smartphone met prima features, waaronder een dubbele camera aan de achterkant voor portretten of andere foto's. De werking van het toestel is vlot en de software is schoon. De camera scoort vrij goed en produceert zeer levendige kleuren. De accuduur is redelijk gemiddeld, maar je laadt de telefoon sneller op dan de meeste andere toestellen in deze prijscategorie. Verder heeft hij een prima scherm dat vrij goed afleesbaar is in de zon. Het toestel presteert niet op alle gebieden het best in relatie tot zijn concurrenten, maar heeft ook weinig tot geen grote minpunten.

Xiaomi Mi A1 (€ 239)

De Xiaomi Mi A1 heeft een prima, solide en ergonomische behuizing met een moderne usb-c-poort. Ook heeft hij extra's ten opzichte van de concurrentie, zoals een dubbele camera waarmee je 'optisch' kunt inzoomen. Helaas is de fotokwaliteit matig. Als je veel opslaggeheugen wilt voor je geld, zit je bij dit toestel goed. De accuduur is allesbehalve slecht en verder is het fijn dat hij op het Android One-programma draait, wat betekent dat de software schoon is en je updates tijdig mag verwachten.

Samsung Galaxy J7 (€ 237)

De Galaxy J7 is een toestel met een contrastrijk oledscherm dat je goed kunt aflezen in de zon. De metalen behuizing is stevig. Het toestel heeft verder een ledflitser aan de voorkant voor selfies in donkere situaties en het heeft een fysieke thuisknop met redelijk snelle vingerafdrukscanner. Verder is het een hoogvlieger op het gebied van accuduur. Helaas is heeft het ten opzichte van directe concurrenten erg weinig opslaggeheugen, is de camera niet al te best en is het toestel wat aan de trage kant.

HTC U11 (€ 324)

De HTC U11 Life onderscheidt zich met een ontwerp met een ogenschijnlijk glazen achterkant, hoewel dat in werkelijkheid kunststof is. Hij is dan ook niet erg solide en de achterkant krast snel. Wel is hij vrij handzaam, ligt hij lekker in de hand en is hij waterdicht. Ook is de software erg prettig, omdat deze schoon is en omdat je tijdig en lang door Google wordt voorzien van Android-updates. De camera heeft helaas geen bijzondere features, maar presteert wel redelijk goed voor zijn prijsklasse. Toch kunnen we de U11 Life lang niet aanraden. De processor is weliswaar aan de vlotte kant, maar in de praktijk is Android-navigatie wat trager dan bij de directe concurrenten. Maar wat de HTC U11 Life wat ons betreft nekt, is een slechte accuduur.

