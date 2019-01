Dit zijn de eerste veelbelovende smartphones van 2019 Ronald Meeus

21 januari 2019

08u00

Na de eindejaarsperiode starten smartphonefabrikanten vaak al meteen met een nieuwe cyclus van nieuwe smartphones. Sommigen wachten nog tot het Mobile World Congress (eind februari), of plannen bijvoorbeeld een eigen lanceringsevenement, anderen slaan het gedoe over en brengen de nieuwe toestellen gewoon meteen uit. Deze modellen zagen er op het eerste gezicht al behoorlijk interessant uit.

LG V40 ThinQ

Het belangrijkste aan de LG V40 ThinQ is de camera. Of beter: camera’s, want het zijn er vijf in totaal. LG plant dan ook een totaal nieuwe standaard te zetten voor smartphonefotografie - volgens de geruchten zijn hun developers bezig aan een smartphone met 16 camera’s! In deze V40 ThinQ heb je aan de achterkant drie soorten lenzen; een 16 megapixel supergroothoeklens, een 12 megapixel standaardlens en een 12 megapixel telelens. De twee camera’s voorop (een groothoeklens van 5 megapixels en een standaardlens van 8 megapixel) zijn er vooral om diepte te creëren. Verder heeft de V40 ThinQ een 6,4"(16,25 cm)-oledscherm met een resolutie van 3120x1440 pixels, bedoeld om nog nauwkeurigere kleuren te geven. Zoals altijd zorgt LG voor hi-fi audio (32-bit Hi-Fi Quad DAC en Boombox Speaker). Bekijk hier de LG V40 ThinQ.

Nokia 8.1

Even voor de duidelijkheid: de Nokia 8.1 is dus niét de opvolger van de Nokia 8 of Nokia 8 Sirocco, wel van de Nokia 7 Plus. We spreken hier dus niet over een high-end toestel, wel over eentje uit de middenklasse. En in die middenklasse maakt het toestel indruk: zo zal de Nokia 8.1 draaien op Android 9.0 Pie, heeft hij een groot en helder scherm (6,18"(15,7cm)-lcd met een resolutie van 2280x1080 pixels) en ook een stevige batterij (capaciteit: 3500mAh). Voor de smartphonefotografieliefhebbers: de dubbele camera aan de achterkant is voorzien van kwalitatieve Carl Zeiss-lenzen. De primaire camera heeft een 1/2,55"-sensor met 1,4 micron grote pixels en een resolutie van twaalf megapixels. Bekijk hier de Nokia 8.1.

Xiaomi Mi Mix 3

De verwachtingen rond de nieuwe Mi Mix 3 van Xiaomi waren hooggespannen. Er is een uitstekend scherm van 6,4"(16,25 cm), geen notch, 10GB RAM-geheugen, en ook enkele verrassende nieuwigheden; zo moet je de body omhoog schuiven om de frontcamera’s bloot te leggen. In die camera’s zit wel geen 3D-gezichtsscanner. De frontcamera is de IMX756 van Sony (resolutie van maximaal 24 megapixel), die dit jaar in bijvoorbeeld Huawei-smartphones zit. Daarnaast heeft de telefoon een camera met lage resolutie om diepte in te schatten en zo de achtergrond te vervagen. De camera’s op de achterkant zijn de IMX363 van Sony en de Samsung S5K3M3+, beide met maximaal een 12-megapixelresolutie. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor, en heeft een 3200mAh-accu. Bekijk hier de Xiaomi Mi Mix 3.

Samsung Galaxy S10

Als een van de drie grootste smartphonefabrikanten ter wereld, is het ergens wel logisch dat de geruchtenmolen zo hard draait over een nieuw Samsung-toestel. En hoewel de onthulling ervan pas plaatsvindt op 20 februari (simultaan in Londen en San Francisco), vind je op het internet toch bijna dagelijks nieuwe geruchten over de Galaxy S10. Er zouden zeker drie versies komen (dus geen twee, zoals vroeger): Galaxy S10, S10 Plus en S10 Lite. Ze zouden respectievelijk volgende afmetingen hebben: 6,1 inch, 6,4 inch en 5,8 inch (15,45, 16,26 en 14,73cm). Samsung weigert nog steeds een notch/inkeping op de voorkant, maar komt nu wel met een cameragat. Over de camera’s wordt wild gespeculeerd: volgens de ene bron komen er drie, volgens de andere vijf camera’s achteraan. De kans bestaat dat er vooraan een 3D-dieptecamera komt, omwille van gezichtsherkenning. Mogelijk komt er ook een 5G-model en/of een vouwbare telefoon. Bekijk hier de huidige Samsung-toestellen.

