Dit zijn de drie populairste smartwatches

Thomas Smolders

24 september 2020

08u00

Bron: tweakers.net/smartwatches 0 Multimedia Wie tegenwoordig een horloge heeft waarop je enkel de tijd kan aflezen, behoort tot een uitstervend ras. De verkoop van smartwatches blijft stijgen, maar wat zijn de populairste modellen? En waar zit het verschil?

Een overzicht van de populairste smartwatches maken? Lastig werk, want de merken zelf zijn zéér karig met concrete verkoopcijfers. Maar als je er de ‘hitlijsten’ van enkele populaire techretailers én reviews in de techpers op naslaat, kom je toch al vrij snel op een top drie van populairste en best beoordeelde modellen uit.

Apple Watch (vanaf 428,34 euro)

De onbetwiste nummer 1 is de Apple Watch, waarvan de eerste versie in 2014 verscheen. Volgens een recent rapport van het onderzoeksbureau Counterpoint is meer dan de helft van de verkochte smartwatches een Apple Watch. In 2019 zou Apple 30 miljoen horloges verkocht hebben - bijna 10 miljoen meer dan de volledige Zwitserse horloge-industrie!

Op 15 september stelde Apple de zesde versie van de smartwatch voor. Die valt vooral op dankzij het heldere scherm en er zit nu ook een zuurstofsaturatiesensor en een always-on hoogtemeter in. De nieuwe S6-processor maakt de Apple Watch Series 6 extra krachtig en zuiniger. Bekijk de Apple Watch Series 6.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Fitbit Versa (vanaf 228,95 euro)

Sommige smartwatches mikken meer op een specifieke niche. In het geval van Fitbit is dat - de naam verraadt het al - de sportieveling (in spe). Net als Apple gaf ook Fitbit haar topmodel een upgrade.

De Fitbit Versa 3 heeft onder andere een ingebouwde gps, zodat je zonder smartphone kan sporten. Ook Google Assistant is voortaan ingebouwd in de smartwatch en kan met dank aan de interne speaker terugpraten. Het toestel heeft een batterijduur van maar liefst 144 uur. Dat wordt natuurlijk wel wat minder als je scherm voortdurend aanstaat en je de gps gebruikt. Bekijk de Fitbit Versa 3.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Samsung Galaxy Watch (vanaf 349,95 euro)

Jarenlang maakte Samsung smartwatches die ze Samsung Gear doopten, maar in 2018 verscheen de eerste Samsung Galaxy Watch. In augustus van dit jaar was het al de beurt aan de Samsung Galaxy Watch3. Die is 8 procent kleiner dan de voorganger, maar het scherm is wel groter.

Ook Samsung breidt nu vooral de gezondheidsfuncties verder uit. Zo zitten er in de Watch3 onder andere sensoren om je bloeddruk te meten of een ECG-scan uit te voeren. De smartwatch heeft een draaiend schermrandje waarmee je snel tussen applicaties kan schakelen. Er zijn twee verschillende maten beschikbaar: 41 mm en 45 mm. Bekijk de Samsung Galaxy Watch3.

Liever een andere smartwatch? Bekijk hier andere goed beoordeelde exemplaren.

