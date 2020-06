Dit zijn de drie huidige toppers onder de laptops Redactie

22 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Nieuwe laptop nodig? De redactie van technologiesite Tweakers doet tweemaandelijks een Best Buy Guide met de beste laptops van het moment. Dit zijn de Belgische versies (met Azerty-toetsenbord dus) van de beste uit dat overzicht, in verschillende budgetklassen.

Lenovo IdeaPad S340 (€ 650)

De S340 is een laptop die behoorlijk veel waar voor zijn geld biedt. De meeste laptops van 700 euro bieden een 256GB-opslagschijf, maar de S340 heeft er een van 512GB. We missen ook wel wat zaken, zoals een vingerafdrukscanner om de laptop snel te ontgrendelen, en het is jammer dat je op geen enkele manier een 4k-scherm op 60Hz op de S340 kunt aansluiten. De beeldkwaliteit is zoals we verwachten van een laptop in deze prijscategorie, maar de accuduur overtreft de verwachtingen. Als je het rustig aan doet, kun je tien uur halen. Tot slot zit je ook in de toekomst nog goed met de S340, want werkgeheugen en opslag zijn eenvoudig uit te breiden. Bekijk hier de Lenovo IdeaPad S340.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Acer Aspire 5 (€ 700)

Acer biedt veel waar voor je geld als je voor de Aspire 5 kiest. Dat zie je aan het specificatielijstje, maar dat zegt natuurlijk niet alles. Het full-hd-scherm met ips-paneel is niet heel goed gekalibreerd, maar voor een laptop in deze prijsklasse is het beeld prima. Het toetsenbord is ook niet van een hoog niveau, maar ook dat is meestal zo bij budgetlaptops. De combinatie van een Core i3-processor met turbo, 8GB ram dualchannelopstelling en een 256GB-ssd maakt de Aspire 5 tot een snelle laptop waarmee je wel even vooruit kunt. Bovendien kun je de opslag en het geheugen uitbreiden. De accuduur van maar liefst elf uur is uitstekend voor een budgetlaptop. Bekijk hier de Acer Aspire 5.

(Tekst gaat verder onder de foto)

HP Envy x360 13 (€ 800)

Deze Envy x360 is een hybridelaptop of ‘convertible’, en heeft dus een touchscreen en een omklapbaar scherm. Hij is voorzien van een AMD Ryzen 5-processor en hoewel dat bij veel laptops een wat magere accuduur oplevert, is dat bij deze HP niet het geval en kwamen we in onze tests uit op elf uur. Het werkgeheugen is 8GB groot en de opslagschijf heeft een capaciteit van 256 GB. Bekijk hier de HP Envy x360 13.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Vergelijk hier de populairste laptops van het moment.



