Dit zijn de drie beste laptops van het moment Ronald Meeus

29 oktober 2019

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Op zoek naar een nieuwe laptop? Dit zijn de drie beste die er momenteel te vinden zijn in evenveel categorieën: een budgetmodel, een goede basislaptop en een zogenaamde Thin & Light (licht in gewicht, krachtig vanbinnen).

Budget: HP 14-cf (€ 499)

Laptops die minder dan 500 euro kosten waar toch geen grote nadelen aan verbonden zijn? Ze zijn uiterst zeldzaam, maar deze HP 14-cf is er zo eentje. Deze uitvoering heeft veel werkgeheugen en een relatief grote solid state drive voor deze prijsklasse. Je levert wel wat in op processorkracht, omdat de oude Core i3-processor geen turbo heeft. Verder is ie behoorlijk licht en zijn de ethernet-aansluiting voor klassiek kabelinternet en de sd-kaartlezer handige toevoegingen die we lang niet op alle laptops zien. Het scherm heeft goede kijkhoeken. De accuduur is met 7,5 uur prima. Aan de plastic behuizing, de stroeve touchpad en het toetsenbord merk je uiteindelijk wel dat dit een budgetlaptop is. Bekijk hier de HP 14-cf.

(lees verder onder de foto)

Basis: Acer Swift 3 (€ 699)

De Acer Swift 3 was al eventjes een aanrader in het segment tot 500 euro, en ook de versie die 700 euro kost is een aanrader, al was het maar voor de beduidend betere hardware. Er zijn in deze prijsklasse veel laptops die een Core i5-quadcore en 8 GB ram aan boord hebben, maar bij Acer krijg je daar extra een solid state drive van 512 GB bij, waar veel andere laptops in het basissegment op 256 GB blijven steken. Minpunten: de toetsen drukken niet diep genoeg door en de kleurweergave van het scherm is zeker niet optimaal. Toch biedt de Swift 3 veel waar voor zijn geld, dankzij de degelijke behuizing en een uitstekende accuduur. Bekijk hier de Acer Swift 3.

(lees verder onder de foto)

Lichte kracht: Lenovo ThinkBook 13s (€ 1.026,85)

De ThinkBook-serie is een interessante nieuwe toevoeging aan Lenovo’s assortiment. De zakelijke ThinkPads hebben zich al bewezen, maar de dunne en lichte topmodellen in die serie zijn toch behoorlijk duur. Voor circa 1.000 euro heb je wel een dunne en erg lichte laptop met een Core i7-processor, 16 GB werkgeheugen en een 512 GB-solid state drive voor opslag van bestanden. Bovendien is de ThinkBook 13s gewoon oerdegelijk gemaakt. De metalen behuizing is netjes afgewerkt en voelt stevig aan, maar is tezelfdertijd compact en licht. Het toetsenbord tikt beter dan die van veel concurrenten. Het scherm heeft een opvallend hoog contrast en dankzij het matte paneel heb je niet snel last van reflecties. Dat alles in combinatie met een prima accuduur van bijna tien uur? Voor ons is de ThinkBook 13s sowieso een aanrader. Bekijk hier de Lenovo ThinkBook 13s.

Bekijk de beste laptops onder 1.000 euro op Tweakers.be.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Asus ZenBook Pro Duo Review - Mooi concept met veel nadelen

Zo koop je een goede laptop met een beperkt budget

Dit zijn de beste laptoptassen