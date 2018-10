Dit zijn de drie beste laptops van het moment

Ronald Meeus

02 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Nu de scholieren en studenten van laptops voorzien zijn, is het tijd om terug aan de werkende mensen te denken. Wie momenteel op zoek is naar een nieuw toestel en niet goed weet hoe de beste prijs-kwaliteitskoop te vinden in het massa-aanbod, filterden we de volgende drie aanraders uit per prijscategorie 'budget', 'basis' en 'mainstream'.

Budgetlaptop: Lenovo Yoga 530 (€ 549)

De Yoga 530 is een 'convertible': je kan het scherm letterlijk omklappen, waardoor de laptop als het ware een soort dikke tablet wordt. Licht kan je dit toestel met zijn 1606 gram niet bepaald noemen, al vind je best veel laptops die nog een flink pak zwaarder zijn. Lenovo maakt de behuizing van plastic en metaal. Het deel rondom het toetsenbord is van metaal, waardoor het toch allemaal stevig en dus kwalitatief aanvoelt. Een andere plus zijn de vele aansluitingen: drie usb 3.0-poorten, een sd-kaartlezer en een hdmi 1.4-aansluiting. De Yoga 530 is een goede basic, betaalbaar en met weinig concessies. Voor een heel redelijke prijs krijg je toch wel een solid state drive, een goed ips-scherm en een vlotte processor.

Basislaptop: Acer Aspire 5 (€ 839)

Hardware is waar de Aspire 5 in uitblinkt: gezien de combinatie van de processor en grafische chip in dit toestel, heeft het toch een bijzondere scherpe prijs. En ook: voor een 17,3"-laptop is ook de accuduur lang niet mis. Minpunten zijn de ssd en draadloze netwerkverbinding; die zijn niet de vlotste, maar dat is gewoon eigen aan de toestellen in deze prijsklasse. Als het je puur om grafische of rekenkracht gaat, dan zijn er ook krachtigere upgrades van dit basismodel.

Mainstreamlaptop: HP Pavilion 15 (€ 999)

Spek voor ieders bek: de Pavilion 15. Dit is een van de goedkoopste laptops met een hexacoreprocessor én je krijgt er bovendien een redelijk vlotte GTX 1050-videochip bij voor games, die ook niet al te veel van de hardware vragen. De 128GB-drive kan snel vol zitten, maar gelukkig is er een klassieke harde schijf van een terabyte aanwezig voor opslag van grote bestanden. Is dit een perfecte laptop? Neen, maar de nadelen zijn ook niet onoverkomelijk. De stevigheid van het scherm valt wat tegen en de maximale schermhelderheid mocht ook hoger. Toch is dit een goede, complete laptop, waar je veel plezier aan kan beleven en die het ook mits wat upgrades ook wel een tijdje zal uitzingen.

