Dit zijn de drie beste high-end laptops van het moment Ronald Meeus

17 maart 2020

11u30

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Als je een nieuwe laptop zoekt die zijn mannetje moet staan in zowel werk als privéleven, dan mag het meestal wel wat meer kosten. Als je een nieuwe laptop zoekt die zijn mannetje moet staan in zowel werk als privéleven, dan mag het meestal wel wat meer kosten. Tweakers zocht de beste laptops van het moment voor je uit. Met deze drie toppers uit het bovensegment weet je tenminste dat je betaalt voor kwaliteit.

HP Spectre x360 13 (vanaf € 1.699)

1.700 euro uitgeven voor een meeneemlaptop van dertien inch (33 centimeter doorsnee)? Dat moet dan wel een spectaculaire machine zijn! Dat gaat ook op voor deze klepper van HP. Het scherm is misschien niet absolute top - ‘maar’ een Full HD, al is dat meer dan voldoende om pakweg Netflix te kijken - maar qua rekenkracht is dit een beest. 16 gigabyte werkgeheugen, een Intel Core i7-processor met hoge kloksnelheid, en een volle terabyte aan opslaggeheugen. Bekijk hier de HP Spectre x360 13.

(lees verder onder de foto)

MacBook pro 16" (€ 2.566)

MacBook Pro’s blijven zeer geliefd bij professionele gebruikers. De laatste editie heeft een scherm van 16 inch - 40 centimeter - en is een aanzienlijke verbetering ten aanzien van het 15"4-model. Zo laten de toetsen van het klavier zich wat dieper indrukken, wat fijner tikt. De koeling is verbeterd; de laptop wordt dus minder snel warm. De accuduur van de vorige MacBook Pro’s was al niet zo slecht, maar is toch nog iets langer geworden. Bij onze test klokten wij af op 12,5 uur tijdens browsen. Ook de nieuwe videokaart is vlotter. Zijn er dan geen minpunten? Toch wel: we missen hier nog altijd een kaartlezer en voor dit geld hadden we wel een wifi-6-kaart verwacht, eerder dan een wifi-5. (Wifi 5 en 6 slaat op wifi-standaarden. Wifi 5 is er al van 2014, wifi 6 werd gelanceerd in 2019 en zou sneller moeten zijn, red)

Upgrades voor hardware zijn iets goedkoper geworden, maar nog steeds allesbehalve goedkoop. Idem voor de algemene prijs: 100 euro goedkoper dan het vorige instapmodel, maar nog altijd allesbehalve een goedkope laptop. Bekijk hier de MacBook pro 16".

(lees verder onder de foto)

Microsoft Surface Laptop 3 i7 (€2.244)

Versie 3 van Microsofts Surface Laptop is ook zeer populair bij zakelijke gebruikers. Dat heeft aan de ene kant zeker te maken met de strakke, nogal minimalistische vormgeving, maar ook met de Quad-core 10e generatie Intel® Core™ i7-1065G7-processor, die garant staat voor kracht.

Met deze derde generatie loste Microsoft ook eindelijk een aantal kritieke punten op, zoals de missende usb-c-aansluiting en het feit dat kleine reparaties moeilijk waren. Ook de systeemprestaties zijn algemeen een verbetering, met bijzondere vermelding voor de ingebouwde videochip. Het geheugen en de snelle ax-Wifi zijn ook niet mis. De snellaadfunctie laadt de batterij op tot 80% in ongeveer een uur en de batterij gaat tot 11,5 uur mee. Bekijk hier de Microsoft Surface Laptop 3 i7 .

Bekijk hier nog andere populaire laptops

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Zo ziet de ultieme Chromebook eruit: Asus Chromebook Flip C436 Review

Deze laptops passen het best bij jou: Laptop Best Buy Guide

Tijd voor een smartwatch? Dit zijn de drie beste van het moment