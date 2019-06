Dit zijn de beste waterdichte smartphones van het moment Ronald Meeus

28 juni 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Wanneer je een smartphone van een paar honderd euro mee op vakantie neemt, wil je natuurlijk vermijden dat die sterft door een onverhoedse plons in het zwembad of in de zee. Veel modellen beweren tegenwoordig waterdicht te zijn, maar exact hoé waterdicht, daar zijn behoorlijk wat gradaties in.

Categorie 1: Spatwaterdicht

Spatwaterdichte smartphones kunnen, de naam verraadt het, tegen ‘spatjes’ water. Dompel ze dus aub niet onder in het zwembad, want dat wordt een duur grapje. Bekende voorbeelden zijn de Nokia 7, Nokia 8 en de Huawei P20 of P30. Smartphones met deze graad van waterbestendigheid worden geclassificeerd als IP52 tot IP54. Die IP staat voor Ingress Protection, de internationale aanduiding voor de beschermingsgraad. Om het simpel te houden: hoe hoger het cijfer na het prefix ‘IP’, hoe beter je toestel beschermd is tegen water en stof. Het eerste van de twee cijfers, dat van nul tot zes loopt, geeft de mate aan waarin het toestel stofdicht is. Het tweede, van nul tot acht, geeft de waardering aan voor waterdichtheid. Bekijk hier de spatwaterdichte toestellen.

(lees verder onder foto)

Categorie 2: Dompeldicht

Heeft een toestel een IP57- of IP67-classificatie? Dat betekent dat het waterdicht blijft tot één meter diep. Wanneer het dieper gaat, kan de druk van het water zo groot zijn op de behuizing dat het toch kan binnensijpelen. De waterbestendigheid bij IP67 is ook getest voor een duur van amper 30 minuten. Als je smartphone al een uur op de bodem van het zwembad ligt, is de kans op overleving ook klein. De meeste iPhones zijn dompeldicht, maar ook de Google Pixel 3 behoort tot deze classificatie. Bekijk hier de dompeldichte toestellen.

(lees verder onder foto)

Categorie 3: Volledig waterdicht

De hoogste graad is IP68: dit betekent dat jouw toestel voor een onbepaalde tijd ondergedompeld kan blijven, en dat het tot op een diepte van drie meter kan zinken zonder dat de interne machinerie wordt beschadigd. Je moet er dan natuurlijk nog niet mee gaan duiken, maar tegen onderdompeling in de meeste zwembaden zijn toestellen met deze classificatie zonder meer bestand. De echte topmodellen, zoals de Samsung Galaxy S10, de Huawei P30 Pro en de Apple iPhone XS, horen bij deze waterdichte toppers. Bekijk hier de waterdichte toestellen.

(lees verder onder foto)

Lees ook:

Google Pixel 3a: een geniale camera tegen een zachte prijs

5 smartphoneaccessoires die je leven zoveel makkelijker maken

OnePlus 7: topper tegen een betaalbare prijs