Dit zijn de beste tv's onder de 1.000 euro Ronald Meeus

19 april 2019

08u00

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Bijna alle relevante technologie die in hedendaagse televisietoestellen zit, is inmiddels vrij courant. Dat betekent ook dat je voor een hypermodern toestel ook niet noodzakelijk meer dan 1.000 euro hoeft te betalen. We gingen op zoek naar vijf Bijna alle relevante technologie die in hedendaagse televisietoestellen zit, is inmiddels vrij courant. Dat betekent ook dat je voor een hypermodern toestel ook niet noodzakelijk meer dan 1.000 euro hoeft te betalen. We gingen op zoek naar vijf goede 55-inchers (het standaardformaat van circa 140 centimeter) met een prijskaartje dat netjes onder die 1.000 euro blijft.

Samsung QE55Q6F: Qled voor een prikje (€ 795)

Quantum Dot- of Qled is de technologie waarmee Samsung de strijd aangaat met LG’s veel wijder verbreide oled-beeldschermen. Ze waren lang duur, maar nu vind je al enkele modellen die onder de 1.000 euro duiken. Om nog even het verschil tussen Qled en oled te duiden: Quantum dots zijn een soort beeldchips die achter de beeldplaat zitten. Ze zorgen er onder meer voor dat je ook bij een fel verlichte kamer (zoals op klaarlichte dag) een mooi helder beeld krijgt. Oled-schermen (Organic Light Emitting Diodes) bestaan uit organische deeltjes in de beeldplaat zelf, en geven tout court een warme heldere gloed af én betere zwartwaarden. Bekijk hier de Samsung QE55Q6F.

Tip: Vergelijk hier de prijzen voor 55-inch televisies onder 1.000 euro.

(lees verder onder de foto)

LG 55UK6200PLA: net geen OLED (€ 455)

Voor 450 euro zal je nooit een oled-tv in huis halen, maar met zo’n budget ben je niet noodzakelijk veroordeeld tot een slecht toestel. Zo levert LG 55UK6200PLA prima kwaliteit voor een ‘gewone’ lcd-tv (Liquid Crystal Display, de klassieke beeldtechnologie met beeldkristallen dus). Bekijk hier de LG 55UK6200PLA.

Lees ook: 4 voordelen van een gebogen televisiescherm

(lees verder onder de foto)

Philips 55PUS7303: superslank model (€ 615)

TP Vision, de Chinese exploitant van tv’s onder het Philips-merk, is eind vorig jaar met een heel nieuwe reeks middenklassers op de markt gekomen: de Philips 55PUS7303 . Deze telg met een 55-inch-scherm onderscheidt zich onder meer met zijn hyperslanke looks en het feit dat Android TV erop geïnstalleerd is als Smart TV-besturingssysteem. Wie een Android-smartphone heeft, kan dus ook aan zijn apps via de tv. Verder is het toestel uitgerust met de P5-chip: een centrale processor die ervoor zorgt dat het beeld helder doorkomt. Bekijk de Philips 55PUS7303.

(lees verder onder de foto)

Sony KD-55XF8505: Android TV-voorvechter (€ 799)

Ook de Sony KD-55XF8505 promoot Android TV. Beeldkwaliteit moet hier komen van de X1-beeldprocessor van Sony. Het is dan wel geen oled, maar die chip zorgt wel voor erg strak beeld. Dankzij de 100 Hz beeldverversing worden snelle beelden vloeiend weergegeven. Bekijk de Sony KD-55XF8505.

(lees verder onder de foto)

Panasonic TX-55FXW724: de beste prijsbreker (€ 849)

Dit model zet je als consument voor een wat moeilijke keuze: voor 850 euro koop je de Panasonic TX-55FXW724, een van de beste klassieke lcd-tv’s die er nog op de markt te vinden zijn, maar met een paar 100 euro meer tik je wel een oled-tv op de kop. Om eerlijk te zijn: het contrast dat je hier verliest ten opzichte van een oled-toestel wordt wel een stukje goedgemaakt door de Local Dimming-technologie, die ervoor zorgt dat een beeldchip bepaalde delen van het beeld wat minder licht geeft. Bekijk de Panasonic TX-55FXW724.

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde televisies onder 1.000 euro.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Review Samsung Q900R uhd-tv: 8k omdat het kan

Dit zijn de vijf beste wasmachines van het moment

Goede Bluetooth-oortjes nodig? Dit zijn onze tips