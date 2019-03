Dit zijn de beste tv's om voetbal te kijken

18 maart 2019

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Deze maand spelen de Rode Duivels hun eerste kwalificatiewedstrijden voor het aanstormende Europese Kampioenschap voetbal. Het ideale moment om eindelijk die nieuwe tv te kopen? Hier zijn drie aanraders in evenveel prijsklassen.

De scorende spits

Wat heb je nodig voor een goeie sporttelevisie? Vooral een scherm dat een behoorlijke beeldhelderheid kan leveren - een oled-tv, met andere woorden - en een hoge beeldverversingssnelheid aankan. Dat laatste is cruciaal omdat een sportwedstrijd nu eenmaal enorm snel kan gaan. Een tv met een lage snelheid (alles onder de 100 hertz) kan zo soms een vervaagd beeld vertonen. Als je dan ook nog eens naar een tv uitkijkt met een brede kijkhoek, kan je met een hele troep mensen in één kamer van de wedstrijden genieten. Het toestel dat al die elementen met elkaar combineert is de LG Electronics’ C8-tv. Hij komt in een 55- en 65-inch-uitvoering. Prijzen zijn dan respectievelijk circa 1.418 euro en 2.078 euro. Bekijk hier de LG OLED65C8PLA.

De kwalitatieve middenvelder

Een goeie middenklasser die alle genoemde elementen met elkaar combineert, maar wel voor een prijs lichtjes ten zuiden van 1.000 euro: deze QLED-tv van Samsung voor 819 euro. Hij heeft geen oled-scherm (want die technologie is eigendom van concurrent LG) maar wel Samsungs eigen Quantum Dot-techologie. Die geeft wel een licht hogere helderheid dan een gemiddeld oled-paneel, zeker in deze prijsklasse. De ‘refresh rate’ van 120 Hz is ook top en de kijkhoek is, net als die van de LG C8, 178 graden. Bekijk hier de Samsung QE55Q6F (2018).

De budgetvriendelijke basis

Zelfs als je niet veel budget hebt, kan je toch uitkijken naar een televisie waarop je vlotjes naar een goede voetbalmatch kan kijken. Zo is er de Philips 43PUS7202, een echte prijsbreker (599 euro) met een beeldverversingssnelheid van 120 Hz en een beeldhelderheid die zelfs een beetje beter is dan onze middenklasser. Het nadeel is dat het toestel relatief klein is: 43 inch (109,22 cm). Bekijk hier de Philips 43PUS7202.

