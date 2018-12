Dit zijn de beste televisietoestellen van 2018

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Ieder najaar loopt het storm in elektrowinkels, maar klanten komen niet alleen maar over de vloer om cadeaus voor anderen te kopen. De eindejaarsperiode is namelijk ook de periode van de eindejaarsbonussen, en die worden vaak geïnvesteerd in een nieuw hebbeding met een stevige prijskaart. Zoals een nieuw tv-toestel. Hier zijn de vijf meest in het oog springende modellen die dit jaar op de markt kwamen.

Sony AF9 (€ 2.744)

Sony’s AF9 biedt alles wat je van een high-end oled-tv wil: een strak design, een nauwkeurige kleurweergave en een uniek audiosysteem, waarbij het geluid daadwerkelijk uit het scherm komt. Bovendien kan de AF9 worden ingezet als centerspeaker in een surround-sound-opstelling. De tv draait op Android TV van Google en de interface werkt vlot en soepel. Veel moois dus, en dat mag voor zo’n prijs. Bekijk hier de Sony AF9.

Philips 973 (€ 2.999)

De Philips 973 is het topmodel van het jaar. Voorzien van een 65"-oledscherm en op een wegklapbare voet zit de elektronica, de aansluitingen en het luidsprekersysteem. Verder is er ook driezijdig Ambilight en krijg je twee afstandsbedieningen. De ene is een kleine smart-remote met microfoon en mini-touchpad; de andere is dubbelzijdig uitgevoerd en heeft aan de achterkant een handig toetsenbordje. De beeldkwaliteit is natuurlijk fenomenaal, maar persoonlijk vinden we wel dat die soundbarvoet er indrukwekkender uitziet dan het klinkt. Bekijk de Philips 973.

Panasonic FZW804 (€ 1.699)

De Panasonic FZW804 is een prachtige oled-tv met een paar unieke features die bij andere merken niet te krijgen zijn, waaronder een dubbel CI+-slot, een sd-kaartlezer en een goede antireflectiefilter. Het geluid is wel oké, maar had indrukwekkender gemogen in deze prijsklasse. Op de beeldkwaliteit valt dan weer bijna niets aan te merken. Die is zeer goed, met de nauwkeurigste HDR-weergave tot nu toe, zonder dat je eerst hoeft te kalibreren. Bekijk hier de Panasonic FZW804.

LG C8 (€ 1.799)

De LG C8 is het instapmodel voor oledtelevisies van LG. Het is een strak beest, dat zich gemakkelijk laat bedienen door de Magic Remote in combinatie met webOS. Naast de goede geluidskwaliteit, krijg je ook nog eens de beste beeldkwaliteit van dit moment. Prijzig is ie ook, maar de uitmuntende prestaties rechtvaardigen wel de prijs hier. Bekijk de LG C8.

Samsung Q9F (€ 1.995)

Omdat de Samsung Q9F van een zogenaamd FALD-backlight (full-array local dimming) is voorzien, kan hij zich qua beeldkwaliteit heel aardig meten met oleds. De kijkhoeken, de zwartweergave en het contrast zijn minder goed dan bij een oled, maar op het vlak van helderheid betreft is de Q9F de duidelijke winnaar. Als je tv dus in een ruimte staat met veel omgevingslicht, ben je beter af met de Q9F. Bij gematigd licht is het net andersom. Het grootste issue van dit toestel zit in de prijs: die is hoog, en hoger dan heel wat oled-tv’s die strikt genomen een betere prijs-kwaliteitsverhouding bieden. Voor kabelhaters is dit wel een mooie: het One Connect-systeem, waarbij slechts een dun kabeltje naar de tv loopt, is uniek voor Samsung. Bekijk de Samsung Q9F.

Vergelijk hier de prijzen van de best beoordeelde televisies van dit jaar.

