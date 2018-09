Dit zijn de beste telefoons om mee te nemen naar concerten of festivals

Ronald Meeus

10 september 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een smartphone van enkele honderden euro's meenemen naar een concert of festival? Gevaarlijk! Het ding kan vallen, gestolen worden, blutsen opdoen in de moshpit... Dit zijn 4 strategieën om toch zonder risico bereikbaar te blijven.

1. Koop een extra 'dumbphone'

De Nokia 3310 heeft vorig jaar tijdelijk de aandacht voor zogeheten dumbphones teruggebracht: klassieke mobiele telefoons zonder aanraakscherm, met klassieke drukknoppen erop en zonder al die apps. Je kunt er in essentie alleen maar mee bellen en sms'en, maar het voordeel is dat de winkelprijs amper een paar tientallen euro's bedraagt. Echt geen man overboord dus wanneer ze stuk of verloren geraken.

2. Stop hem in een hoesje

Je smartphone is al een beetje beter beschermd wanneer je hem in een hoesje stopt. Dat helpt natuurlijk nog niet tegen diefstal of verlies, maar hij kan al beter tegen een stootje of een spat water.

Lees ook: Dit zijn echt de vijf slechtste dingen die je kan doen met je smartphone

3. Plak er een screen protector op

Ook schermbeschermers zijn een populair accessoire. Plak er eentje op het scherm van je smartphone, en het risico dat het glas breekt bij een val vermindert aanzienlijk. Tegelijkertijd zijn die 'screen protectors' ook dun genoeg zodat je de aanraakfuncties van je scherm nog kunt gebruiken.

4. Koop gewoon een stevig model

Een andere strategie dan ons eerste advies: koop een veel duurdere smartphone. Moderne topmodellen van grote merken (denk: Samsung Galaxy S9 en Apple iPhone 8) zijn bestand tegen alle invloeden van buitenaf, zoals stof, schokken en water. Opnieuw: je bent daar weinig mee als iemand je smartphone pikt of als je hem verliest, al let je er sowieso vast wat beter op als je telefoon bijna duizend euro kost, toch?

