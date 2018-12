Dit zijn de beste tech-kerstcadeaus tot 150 euro

Ronald Meeus

18 december 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Ben je - zoals wel meer mensen pre-Kerst - nog dringend op zoek naar een geschikt cadeau voor vriend/lief/familielid? In de elektroshops vind je altijd wel nog iets waar je mensen blij mee kan maken. Hier zijn alvast zeven suggesties uit evenveel productcategorieën.

BEELD: Xiaomi Mi TV Box 4k (€ 65)

Dit kleinood is een uitermate fijne mediaspeler met de zesde versie van Android TV. Voor een klein prijsje kun je er YouTube en Netflix mee naar elk geschikt scherm streamen, en dat op 4k. Komt altijd goed van pas. Bekijk hier de Xiaomi Mi TV Box 4k.

(lees verder onder de foto)

COMPUTER: Logitech MX Master 2S (€ 75)

Of je nu zot bent van games of gewoon graag met een goede muis werkt: deze draadloze muis van marktleider Logitech laat je niet meer los. De Master S2 ligt dan ook erg fijn in de hand en werkt vlot op 4000dpi met de Darkfield-lasersensor. Opladen? De accuduur van dit beestje bedraagt maar liefst 70 dagen. Bekijk hier de Logitech MX Master 2S.

(lees verder onder de foto)

FOTO/VIDEO: Ryze Tello (€ 93)

Ben je al een tijdje benieuwd naar hoe het is om met een drone te vliegen? Vergis je niet: dat hoeft niet direct honderden euro’s te kosten. Deze behoorlijk betaalbare Ryze Tello is mooi, stabiel en simpel te bedienen via een speciale app. Bekijk hier de Ryze Tello.

(lees verder onder de foto)

AUDIO: Audio-Technica ATH-M50X (€ 136)

Hoewel er zeer veel hoofdtelefoons op de markt zijn, kan lang niet elk model de echte kenners bekoren. Dat is anders bij de ATH-M50X. Niet de kleinste, ook niet de lichtste, maar als je de gebruikersreviews moet geloven is het wel een ongelofelijk comfortabele hoofdtelefoon mét een uitmuntend geluid. Bekijk hier de Audio-Technica ATH-M50X.

(lees verder onder de foto)

GAMING: Sony PlayStation Classic (€ 100)

Nostalgie is een trend in gameland momenteel. Na de Commodore C64 Mini kan je nu ook de ‘classic’ Playstation terug in huis halen. Voor volleerde gamers is dit misschien meer een grappig gadget, maar voor de jonge generatie kan dit een leuke kennismaking zijn met enkele Sony-klassiekers. De miniconsole bevat twintig games, waaronder Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, Rayman en Tekken 3. Bekijk hier de Sony PlayStation Classic.

(lees verder onder de foto)

MOBIEL: Nokia 8110 (€ 80)

Nog nostalgie: ook Nokia trekt de retrokaart door de legendarische 8110 opnieuw op de markt te brengen. Verwacht je hier uiteraard niet aan smartphone-specificaties. Naar hedendaagse normen voelt het ook allemaal wat ‘plastiekerig’, maar als leuk hebbedingetje dat af en toe eens uit de kast mag voor een uitstap, bijvoorbeeld naar een concert of festival? Topcadeau, helemaal voor wat meer ouderwetse familieleden met weinig smartphone-affiniteit. Bekijk hier de Nokia 8110.

(lees verder onder de foto)

SMARTHOME: Philips Hue Go (€65)

De Philips Hue Go is een slimme ledlamp, die ook draadloos te gebruiken is. Hij is verkrijgbaar in diverse tinten wit én in diverse kleuren. Hij kan in je smarthome worden opgenomen en is niet alleen via de officiële app te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook via de Google Assistant te bedienen. Bekijk hier Philips Hue Go-lampen.

Tip: Nog meer geweldige kerstcadeaus scoren? Ontdek hier onze budgetvriendelijke aanraders.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Tweakers Gift Guide 2018: de beste cadeaus voor minder dan 150 euro

Dit zijn de populairste smartphones in 2018 (en je kan er zelf één winnen)

De nieuwste tech-producten voor onder de kerstboom