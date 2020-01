Dit zijn de beste strijkijzers van het moment Ronald Meeus

03 januari 2020

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Dat de meeste mensen geen grote fan zijn van bergen strijk, is geweten, maar met een goed strijkijzer klaar je dat klusje toch wat gemakkelijker. We gingen op zoek naar de beste modellen van het moment.

Philips Stoomgenerator GC7805/20 (€ 130)

Een stoomgenerator is een stoomstrijkijzer met een apart waterreservoir. Zo heb je meer water, krachtigere stoom en het toestel zelf is lichter. Dit type strijkijzer is de afgelopen jaar erg populair geworden. Door de continue stoom kan je veel strijken, en ook dikkere stoffen strijk je met gemak. Bovendien ontwikkelde Philips speciaal de OptimalTemp-technologie: die zoekt telkens de juiste temperatuur voor elke soort textiel. Brandvlekken op je kledij zijn op die manier echt iets uit het verleden. Bekijk hier de Philips Stoomgenerator GC7805/20.

(lees verder onder de foto)

SteamOne S-Nomad (€ 70)

Wie vaak reist, kent het probleem: je kledij kreukvrij weer uit je koffer toveren is haast onmogelijk. Dat is misschien minder erg als je op vakantie bent, maar tijdens zakenreizen komt een strijkijzer goed van pas. De SteamOne S-Nomad handstomer is de ideale tussenoplossing: zo klein en licht dat ie handig in de koffer past, net krachtig genoeg om de ergste kreukels uit je hemd of jurk te halen. Verwacht natuurlijk niet dat je er een massa kledij helemaal kreukloos mee krijgt. Bekijk hier de SteamOne S-Nomad.

(lees verder onder de foto)

Tefal Express Easy PLUS GV7556 (€ 174)

Een andere uitstekende stoomgenerator is deze van Tefal. Het is een franjeloos toestel, maar hij zet stoom op hoge druk (6 bar), zodat de de stoom tot diep in de vezels doordringt. Verder beschikt dit model ook over een duurzame kalkverzamelaar, die ervoor zorgt dat het ding aan de binnenkant zo lang mogelijk schoon blijft. Dankzij het Integra-systeem blijft het snoer uit de weg. Bekijk hier de Tefal Express Easy PLUS GV7556.

(lees verder onder de foto)

AEG DBS3350 (€ 90)

De AEG DBS3350-stoomgenerator neigt al eerder naar een budgetmodel, bovendien bijzonder populair bij de gebruikers omwille van het strijkgemak. Dankzij de Thermoblock Boiler-technologie heeft het toestel amper 1,5 minuten nodig om op te warmen. Als je hem 10 minuten lang niet gebruikt, schakelt ie zichzelf omwille van de veiligheid ook gewoon uit. Qua bediening laat het toestel zich makkelijk besturen via led-pictogrammen, duidelijk aangegeven knoppen en geluidsmeldingen. Bekijk hier de AEG DBS3350.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde strijkijzers.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

De beste keukenrobots: dit zijn onze aanraders

Wasmachine kopen? Dit zijn de beste op de markt

De beste elektrische tandenborstels: dit zijn de toppers volgens onze specialist