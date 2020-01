Dit zijn de beste sportieve smartwatches van het moment

Ronald Meeus

16 januari 2020

10u30

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Als ‘gezonder leven’ tot je goede voornemens voor 2020 behoort, heb je tegenwoordig flink hulp uit technologische hoek. Met een goeie smartwatch om je pols hou je al erg nauwkeurig je sportieve prestaties bij. Hier zijn er zo vijf, waarmee je na de sport gewoon over straat kunt ook.

Garmin Vivoactive 4 (€ 299,99)

Toen het wat minder begon te gaan met losstaande gps-systemen, ging het Amerikaanse merk Garmin weer helemaal voor zijn sportproducten. Het werd al snel een van de grootste makers van smartwatches met een sportieve inslag, en binnen het brede gamma dat het uitstippelde is de Vivoactive 4 een van de huidige toppers. Hij wordt onder gebruikers onder meer geroemd omwille van zijn batterijduur, gps-tracking en hartslagmeter, die ook de zuurstofsaturatie - de hoeveelheid zuurstof die je lichaam opneemt - registreert. Bekijk hier de Garmin Vivoactive 4.

Huawei Watch GT2 (€ 191,18)

De software van de Huawei Watch GT2 heeft liefst vijftien sportmodi, plus een stressfunctie die je er tijdig op wijst om even pauze te nemen. De Chinese fabrikant bouwde een nauwkeurigere hartslagmeter en een goeie gps in, maar de ware kracht van het toestel zit in zijn coachingsprogramma’s, waaronder een aantal loopprogramma’s. Verder schittert de Huawei Watch GT 2 met een tijdloos design, prima hardwareprestaties én handige software en functies. Het glazen oppervlak loopt naadloos over in de rest van het toestel en de eigen Kirin A1-processor van Huawei levert rekenkracht met een laag stroomverbruik. Bekijk hier de Huawei Watch GT2.

Samsung Galaxy Watch Active2 (€ 273,46)

De Samsung Galaxy Watch Active2 heeft een hartslagsensor met acht diodes en het horloge is waterdicht volgens de ip68-rating, zodat je er desgewenst ook mee kunt zwemmen. Samsung ziet de Galaxy Watch Active2 eerder als een gids voor een verbeterd welzijn, die vanuit reële lichaamsmetingen inzichten biedt in elementen als dieet, beweging, stressniveau, slaap en geestelijke gezondheid. De smartwatch kan meer dan 39 trainingen bijhouden, waaronder hardlopen, wandelen, fietsen en zwemmen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Watch Active2.

Apple Watch Series 5 (€ 467,95)

Nieuw aan de vijfde generatie van Apples smartwatch is een ingebouwd kompas. De smartwatch heeft ook een nog verbeterde hartslagmeter, die de basis vormt voor dingen als cardiotraining, maar ook je stressniveau in de gaten houdt. Ook bracht Apple met de Series 5 voor het eerst de App Store, zeg maar de officiële downloadwinkel voor iOS-apps, naar de Apple Watch, zodat er specifieke apps voor jouw trainingsschema of gezondheidsdoelstellingen op het toestel kunnen worden gezet. Bekijk hier de Apple Watch Series 5.

Fossil Gen 5 The Carlyle HR Black Silicone (€ 255,80)

Ook deze speciale uitvoering van de Gen 5 van het Amerikaanse Fossil heeft een - volgens gebruikers - prima hartslagmeter, die geschikt is voor zowel sportieve als rustgevende activiteiten. Fossil claimt dat de nieuwe horloges verscheidene dagen werken op een acculading met de optie Extended Battery Mode, waarbij alleen notificaties worden weergegeven en de hartslag wordt gemeten. Ook is er een Time-Only Mode waarin uitsluitend de tijd wordt weergegeven. Bekijk hier de Fossil Gen 5 The Carlyle HR Black Silicone.

Bekijk hier de best beoordeelde smartwatches van het moment.

