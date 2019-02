Dit zijn de beste smartphones voor wie géén enorme handen heeft Ronald Meeus

21 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 2 Multimedia Hoe groter hoe beter, zo luidt vandaag het devies van smartphonefabrikanten. Niet alle gebruikers zijn daar even blij mee. Mensen met kleine handen bijvoorbeeld, of mensen die graag een smartphone graag in een broekzak zien passen. Hoe groter hoe beter, zo luidt vandaag het devies van smartphonefabrikanten. Niet alle gebruikers zijn daar even blij mee. Mensen met kleine handen bijvoorbeeld, of mensen die graag een smartphone graag in een broekzak zien passen. Deze vijf toppers zijn naar hedendaagse normen eerder aan de kleine kant.

Apple iPhone 8 (4,7 inch - 11,9 cm, € 664)

De iPhone 8 doet veel goed en weinig fout, al is hij eerder een verbeterde versie van de iPhone 7 dan een smartphone die echt innoveert. De camera ging er stevig op vooruit, draadloos laden is een welkome toevoeging en de nieuwe A11 Bionic-chip is een beest. Ook leuk: deze iPhone heeft een achterkant van glas, niet van metaal. Andere pluspunten: de prima accuduur, goede bouwkwaliteit en krachtige trilmotor.

Toon me alle prijzen voor Apple iPhone 8

Sony Xperia Z3 (5,1 inch - 13 cm, € 317)

Relatieve nieuwkomer Sony Xperia Z3 combineert goede hardware en een snelle werking met een water- en stofdichte behuizing en een lange batterijduur. Het scherm heeft een hoge helderheid en een prima contrast, de software zit goed in elkaar en de fotokwaliteit is prima, al laat de kleurweergave wel een beetje te wensen over. Minpunt: Sony steekt de telefoon direct vol met apps van derden, en dat is geen meerwaarde.

(lees verder onder de foto)

Huawei Nova Smart (5 inch - 12,7 cm, € 156)

Kijken we naar het budgetsegment, dan is deze Huawei Nova Smart, een kleinere variant van de Nova-midrangetelefoon van het Chinese merk, echt wel een aanrader. De prijs verraadt natuurlijk wel een beetje dat je ook geen al te grootse dingen mag verwachten qua hardware, maar dit kleintje heeft wel een mooie megapixelcamera en een krachtige batterij.

Vergelijk hier de prijzen voor Huawei Nova Smart.

Wileyfox Swift 2 (5 inch - 12,7 cm, € 140)

Opnieuw in het budgetsegment: dit wat ouder toestel van Wileyfox. Die steekt wat boven het gemiddelde uit, en dat is vooral te danken aan de stevige metalen behuizing (mét vingerafdrukscanner), de vlotte werking en de toch wel prettige software die je erbij krijgt. De allerbeste camera heeft hij niet, maar het komt toch aardig in de buurt. Een behoorlijk vreemd minpunt: je krijgt er geen lader bij! Samengevat: een stevige alleskunner met veel uitschieters boven het gemiddelde en dus echt een topper op niveau van prijs-kwaliteitsverhouding.

(lees verder onder de foto)

Nokia 8 Sirocco (5,3 inch - 13,4 cm, € 619)

De Nokia 8 Sirocco, het huidige vlaggenschip van het herrezen Finse merk, valt nog net binnen de contouren van een toestel dat goed in de hand ligt. De telefoon oogt sowieso ook wel compact en ziet er een beetje eigenzinnig uit, met dank aan de behoorlijk extreem aflopende schermranden. De camera van de Sirocco zal het weliswaar niet winnen van pakweg de Samsung Galaxy S9+, maar zit er ook niet ver van af.

Vergelijk hier alle prijzen van 5 inch smartphones.

Lees ook:

Apple iPhone XS en XS Max review: briljante smartphones, kleine upgrades

Deze vijf smartphones beschikken over een uitstekende batterij

Zes redenen waarom de nieuwe iPhone XS, XS Max en XR beter zijn