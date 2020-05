Dit zijn de beste smartphones van 2020 (tot nu toe) Ronald Meeus

28 mei 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia De eerste vlaag van nieuwe smartphones hebben we alvast achter de rug voor dit jaar. Welke is nu de allerbeste daaruit? We geven een overzicht in vijf prijscategorieën, van budgettoestellen tot toppers.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Tot € 250

Deze relatieve nieuwkomer van Xiaomi is om vele redenen een aanrader. De zeer goede specificaties voor deze prijs vormen daar een van. De processor is snel, je kunt hem krijgen met 128GB opslag voor weinig extra euro’s en 6GB werkgeheugen is lekker voor het wisselen tussen apps. De behuizing is stevig en de vingerafdrukscanner achterop hebben we in deze prijsklasse liever dan een tragere scanner achter het scherm.

Ook de accuduur mag er wezen, geholpen door de 4500 mAh accucapaciteit. Een potentieel nadeel is wel dat het een grote en vrij zware smartphone is. Het grote scherm heeft een prima 1080p-resolutie. Tot slot is de camera ook goed en veelzijdig voor deze prijsklasse. Bekijk hier de Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Oppo Reno2 Z

Tot € 350

Wie ongeveer 350 euro kan uitgeven aan een telefoon, mag anno 2020 best wat verwachten. Je kunt telefoons vinden met mooie oledschermen, ruime opslag en snel laden. De Oppo Reno 2Z heeft dat allemaal. Wel zul je het moeten doen met Oppo’s Android-skin ColorOS en die is ingrijpender verschillend van het gewone Android dan de software van sommige concurrenten. Daar staat tegenover dat de 2Z een pop-upcamera heeft en dus geen gat of inkeping in het scherm.

De cameraset-up lijkt indrukwekkend, maar hij heeft de 48-megapixelcamera die we ook op veel goedkopere telefoons zien, met daarbij een camera met ultragroothoeklens, een macrocamera en een dieptesensor. Je moet het doen zonder camera met telelens bijvoorbeeld. De accuduur is bovengemiddeld voor deze prijsklasse. Bekijk hier de Oppo Reno2 Z.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Apple iPhone SE

Tot € 500

De iPhone SE is de goedkoopste recente iPhone die je momenteel kunt kopen. Het grootste voordeel van dit toestel is dat je er lang mee kunt doen, want de Apple A13 Bionic (ook wel Apple A13 en A13, een 64 bits-system-on-a-chip (SoC), red) is bijzonder snel en Apple ondersteunt toestellen lang. Een andere reden om de SE aan te raden is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers van zijn. Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig.

Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met een hoger contrast. Voor een lcd (liquid crystal display - Engels voor vloeibaarkristalscherm, red) presteert het scherm echter prima, ook op het gebied van maximale helderheid. Een fijn toestel voor een fijne prijs. Bekijk hier de Apple iPhone SE.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Huawei P30 Pro

Boven € 500

De Huawei P30 Pro koop je vooral voor de camera en de accuduur, beide uitstekend. In situaties waarin andere telefoons voor een fatsoenlijk plaatje de nachtmodus al moeten inschakelen en vragen om de telefoon seconden lang stil te houden, levert de P30 Pro met een relatief korte sluitertijd nog prima foto’s af. Mocht het echt donker worden, dan heeft hij ook nog een nachtmodus. De camera met telelens zit onder een hoek, als ware het een periscoop. Daardoor heeft hij ‘5x optische zoom’ ten opzichte van de primaire camera.

Het oledscherm is mooi, maar niet het mooiste dat je kunt krijgen. Een ander nadeel blijft de situatie van Huawei: de fabrikant blijft de telefoon ondersteunen, maar Android-upgrades naar nieuwe versies zijn waarschijnlijk lastiger. Bekijk hier de Huawei P30 Pro.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Samsung Galaxy S20

Tussen € 700 en € 1.000

De Galaxy S20 is net als veel van zijn voorgangers een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het meest compacte toestel in de S-serie en hoewel je wat inlevert op accuduur, doet hij verder vrijwel niet onder voor de S20+. Hij kost wel 100 euro minder. Het scherm is erg mooi en de hogere verversingssnelheid dan bij de S10-serie zorgt ervoor dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. Het camerasysteem mag er wezen en het ontwerp van de Galaxy S-serie heeft zich inmiddels bewezen, maar het is misschien niet zo spannend meer door een gebrek aan vernieuwing. De ontgrendeling kan soepeler, weten we van sommige andere toestellen, maar verder laat deze smartphone maar weinig steken vallen. Bekijk hier de Samsung Galaxy S20.

(Tekst gaat verder onder de foto)



