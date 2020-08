Dit zijn de beste smartphones tussen de 350 en 700 euro Thomas Smolders

31 augustus 2020

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Ben jij op zoek naar een degelijke smartphone maar heb je het budget niet om de allerduurste iPhone of de beste Samsung te kopen? Misschien vind je je nieuwe toestel wel tussen de zogenaamde subtoppers! Onze techredacteur helpt je op weg en selecteerde de beste smartphones tussen de 350 en 700 euro.

OnePlus 8 (vanaf 590 euro)

Wie objectief naar de cijfers/technische specificaties kijkt, zal al snel merken dat de OnePlus 8 een van de allerbeste toestellen in deze categorie is. Een batterij van 4.300mAh, bijvoorbeeld, waarmee je 12u48 minuten kan browsen. Of drie camera’s achteraan met een resolutie van 48MP. Het scherm van 6,55 inch (16,63 cm) kan op papier groot lijken, maar doordat het toestel in verhouding met de lengte van 16 centimeter niet zo breed is voelt de OnePlus 8 niet gigantisch aan. Noemenswaardig is de ‘Optimized Charging’, een methode die je batterij op een slimme manier oplaadt waardoor hij minder snel verslijt. Bekijk de OnePlus 8.



Google Pixel 4XL (vanaf 699 euro)

Nog heel even en de Google Pixel 4XL is niet langer het neusje van Google’s zalm. Het bedrijf kan elke moment met een opvolger komen, maar laat dat je niet tegenhouden om dit toestel in overweging te nemen. De Google Pixel 4XL is nog steeds een toptoestel en heeft met een pixeldichtheid van 534dpi een prachtig 6,3”-scherm (16 cm). Het toestel heeft niet alleen gezichtsherkenning en een processor van 2,8GHz, maar is ook waterdicht. Bekijk de Google Pixel 4XL.



iPhone SE (vanaf 439 euro)

Het is enigszins verrassend om een iPhone in deze prijscategorie te zien opduiken, maar de nieuwe iPhone SE is dan ook geen gewone iPhone. Het is de budgetsmartphone van Apple die amper 439 euro kost! Voor die prijs krijg je een toestel dat er langs de buitenkant misschien niet innovatief uitziet - het LCD-scherm hangt met 326 dots per inch bijvoorbeeld wel een stukje onder de concurrentie in dit artikel - maar onder de motorkap zijn er indrukwekkende dingen te vinden. De A13 Bionic-chip is namelijk een van de krachtigste processoren en zit bijvoorbeeld ook in de iPhone 11 Pro. Bekijk de iPhone SE.



Huawei P40 (vanaf 512 euro)

De Huawei P40 is net als de OnePlus 8 al volledig klaar voor de 5G-revolutie. Voor wie graag foto’s neemt is dit toestel een absolute aanrader, met dank aan de Ultra Vision Leica Triple Camera. De camera’s achteraan hebben een resolutie van 50MP, die aan de voorkant een vrij uitzonderlijke 32MP! Niet alleen de lenzen zijn fantastisch, ook de technologie erachter: Huawei’s bewegingsalgoritmes herkennen gezichtsuitdrukkingen en houdingen, waardoor de mooiste momentopnames automatisch geselecteerd worden. Bekijk de Huawei P40.



