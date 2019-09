Dit zijn de beste smartphones per prijsklasse Ronald Meeus

02 september 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Iedereen die voor de aankoop van een nieuwe smartphone staat, heeft een zeker bedrag in zijn hoofd. Hier zijn de beste smartphones die momenteel op de markt zijn, opgedeeld in zeven van die prijscategorieën.

Tot 200 euro: Motorola Moto G7

Met een absolute budgetsmartphone als de G7 lever je natuurlijk op een paar vlakken in. De accuduur zit bijvoorbeeld flink onder de maat van wat er vandaag te vinden is. Ook heb je een minder snelle processor, minder snel laden, geen stereoluidsprekers, en minder uitgebreide 4G- en wifi-ondersteuning. Wel is deze telefoon een prima keuze als je vooral een mooi groot scherm wilt in een luxe en stevige behuizing, met een prima camera voor zijn prijs. Wil je iets meer, dan is het goed eens naar de iets duurdere maar beduidend betere Plus-versie (€ 250) te kijken. Bekijk hier de Motorola Moto G7.

(lees verder onder de foto)

Tot 300 euro: Huawei P30 Lite

Met de Huawei P30 Lite heb je nog steeds de zeer redelijke prijs-kwaliteitsverhouding van de P30, maar dan op alle vlakken iets lichter. De camera en het scherm hebben een kleinere resolutie, de processor en de grafische chip zijn iets minder krachtig, en er zit minder werkgeheugen in. Maar de verschillen zijn niet groot: als absolute instapper is het een prima ding. Bekijk hier de Huawei P30 Lite.

Lees ook: Zijn die hoge prijzen voor iPhones en Samsung Galaxys wel nog gerechtvaardigd?

(lees verder onder de foto)

Tot 400 euro: Xiaomi Mi 9

Xiaomi’s eerste smartphone die bij ons uitkomt is gelijk een spectaculaire. De Mi 9 is een high-end smartphone voor minder geld dan de concurrentie vraagt, inclusief OnePlus. Je krijgt een telefoon met een mooi, groot oledscherm, de nieuwste high-end Qualcomm-processor, genoeg geheugen en opslag, en drie camera’s achterop, waaronder een met ultragroothoeklens en eentje met telelens. Nadelen zijn er ook: de eigen software van Xiaomi, Miui, bevat advertenties. De 3,5mm-audiopoort ontbreekt, net als stereoluidsprekers, een ip-rating voor waterdichtheid en optische stabilisatie op de camera’s. Bekijk hier de Xiaomi Mi 9.

(lees verder onder de foto)

Tot 500 euro: Google Pixel 3a

De Pixel 3a is een goede deal. Google heeft slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden ten opzichte van de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel van de 3a is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is de tweede goede reden om voor de 3a te gaan. Je krijgt dezelfde ondersteuning als bij de duurdere Pixels. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels is het gebrek waterdichtheid het meest jammer en is het ook een nadeel ten opzichte van sommige concurrenten dat er een middenklasse-soc (System-on-a-Chip) en trager geheugen in de Pixel 3a zit. Voor deze prijs kom je daar echter wel overheen. Bekijk hier de Google Pixel 3a.

(lees verder onder de foto)

Tot 600 euro: Samsung Galaxy S10e

De zachtst geprijsde versie van Samsungs recentste vlaggenschip heeft een opvallend groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing. Om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een kwalitatief hoogstaand oledscherm. Ook: een prima camerasysteem, waarbij de groothoeklens een handige toevoeging is. De foto’s zijn van goede kwaliteit, maar de primaire camera van Samsung is op sommige vlakken voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en compact, en ligt lekker in de hand. De glazen achterkant blijft echter breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Bekijk hier de Samsung Galaxy S10e.

(lees verder onder de foto)

Tot 700 euro: OnePlus 7 Pro

De OnePlus 7 Pro is een high-end smartphone voor een high-end prijs. Zijn scherm is mooi en voldoende afleesbaar in direct zonlicht. Een inkeping heeft het niet, want er is een pop-up-camera. Aan de achterkant zitten drie camera’s. Dat is veelzijdig en de camera’s zijn beter dan bij vorige OnePlus-telefoons, maar minder dan bij de high-end concurrentie. De behuizing is volgens de fabrikant waterdicht, er zijn stereoluidsprekers, de opslag is van een nieuw type en de trilmotor kreeg een upgrade. Bekijk hier de OnePlus 7 Pro.

(lees verder onder de foto)

Tot 800 euro: Apple iPhone XR

Bij 800 euro zit je al in de hogere prijscategorieën, waar de meeste gebruikers eigenlijk al hun keuze hebben gemaakt: de ene zweert bij Samsung, de andere bij Huawei, nog een andere bij Apple, en dan zijn er nog diegenen die liever de zwaarste versie van een van de hierboven genoemde smartphones verkiezen. Wat Apple betreft: de goedkoopste nieuwe iPhone van dit jaar is de XR, het lichtste model van de X-reeks. Hij heeft een prima display, maar net niet zo goed als die van de duurdere iPhones. Ook moet je het doen zonder de tweede camera met telelens op de achterkant. Daar staat tegenover dat veel hetzelfde is, waaronder de processor, camera en Face ID. De prestaties zijn ook nagenoeg gelijk. De accuduur is zelfs een stuk beter dan die van de XS en XS Max. Bekijk hier de Apple iPhone XR.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

De 4 beste smartphones onder 250 euro

Deze smartphones zijn ijzersterk én eenvoudig in gebruik

Drie mythes over het opladen van je smartphone