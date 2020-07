Dit zijn de beste smartphones onder de 500 euro Thomas Smolders

01 juli 2020

11u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Rond deze periode ontvangen veel Belgen hun vakantiegeld. Misschien wel het ideale moment om eindelijk die nieuwe smartphone te kopen? Dit zijn vijf populaire toestellen waar je je ook niet blauw aan betaalt.

Google Pixel 3a XL (vanaf € 414)

Sinds 2013 heeft Google met de Pixel-lijn een reeks eigen producten, waaronder tablets, laptops en smartphones. Vooral die laatste zijn vaak zeer krachtige toestellen, die goed tonen wat er allemaal mogelijk is met de Android-software. Het huidige topmodel is de Pixel 4 XL, maar die kost wel 899 euro. Als je het wat goedkoper wil, dan is de Pixel 3a XL een aanrader.

De Pixel 3a XL is misschien minder indrukwekkend dan de 4 XL, het is nog altijd een prachtig toestel met een groot 6 inch-scherm. De 3,700-mAh batterij kan lange tijd mee. Een minpunt is de ietwat matige Snapdragon 670 chipset. In België is de Google Pixel 3a XL niet overal te verkrijgen, maar via sommige webshops kan je hem wel kopen. Bekijk hier de Google Pixel 3a XL.

Huawei P30 (vanaf € 398)

Een van de speerpunten van de Huawei P30 is de camera die in het toestel zit. Ook de optische zoom en de nachtmodus zijn een droom voor wie zijn of haar smartphone deels als fototoestel gebruikt. De geschoten kiekjes kan je nadien op een fantastisch scherm bekijken, want de pixeldichtheid van 422 dpi zorgt voor een haarscherp beeld.

Het grootste minpunt is nog altijd de relatie - of juist het gebrek eraan - tussen het Chinese Huawei en Google. Voor wie minder thuis is in technieuws: de Amerikaanse regering plaatste Huawei op de zwarte lijst voor handelsrelaties, waardoor ook de banden tussen Google en Huawei doorgeknipt werden en Huawei geen Googlediensten meer kan aanbieden. Voor de huidige toestellen heeft die beslissing niet zo veel invloed , maar het blijft moeilijk inschatten hoe die hele situatie zal evolueren. Bekijk hier de Huawei P30.

Xiaomi Mi Note 10 (vanaf € 382)

Ook de Xiaomi Mi Note 10 heeft een camera die meer dan voldoende is. Meer zelfs: de smartphone heeft maar liefst vijf camera’s aan de achterkant. Het toestel kwam op de markt als ‘de eerste smartphone met een 108 megapixel camera’ en is met 208 gram de zwaarste telefoon in dit lijstje. De Xiaomi Mi Note 10 wordt aangedreven door een Snapdragon 730G-chip, die genoeg kracht biedt om te multitasken. Bekijk hier de Xiaomi Mi Note 10.

iPhone SE (vanaf € 483)

Apple lanceerde in 2016 de eerste versie van de iPhone SE, een toestel dat een pak betaalbaarder is dan haar topmodellen maar dat nog altijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding heeft. Dit jaar verscheen een nieuwe versie van de iPhone SE, die een zeer krachtige A13 Bionic chip heeft. Dat is dezelfde processor die bijvoorbeeld ook in de iPhone 11 Pro zit. Met de batterij zing je het vlotjes een volledige dag uit én je kan gerust zijn dat Apple het toestel nog jarenlang van software-updates zal voorzien. Bekijk hier de iPhone SE.

OnePlus 7T (vanaf € 499)

Van alle toestellen in dit overzicht heeft de OnePlus 7T het grootste scherm, dat maar liefst 6,55 inch meet (16,64 cm). De smartphone is net als de Huawei P30 uitgerust met gezichtsherkenning en draait op een zeer krachtige Snapdragon 855 Plus chip. Het toestel bevat naast een hoofdcamera een breedhoek- en zoomlens, die ook in donkere omstandigheden voor mooie foto’s zorgen. Bekijk hier de OnePlus 7T.

Je gading nog niet gevonden? Bekijk hier nog meer zacht geprijsde smartphones.



