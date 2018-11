Dit zijn de beste smartphones onder de 200 euro Ronald Meeus

27 november 2018

08u01

Niet iedereen verwacht blitse dingen van een smartphone en zeker niet iedereen wil er 500 of 1.000 euro voor betalen. Gelukkig zijn er best veel goed werkende smartphones te vinden voor wie weinig budget heeft. Natuurlijk moet je dan niet enorm veel verwachten van camera, scherm of processor, al hebben sommige toestellen in ons overzicht nog verrassende voordelen ten opzichte van de duurdere apparaten.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro (€ 188)

Veel hardware voor weinig geld: dat is waar het Chinese merk Xiaomi voor gaat. Het scherm is niet veel meer dan een klassiek hd-schermpje en er werd vooral beknibbeld op het werkgeheugen, waardoor je niet al te gek moet doen qua multitasking. Maar, de camera trekt zich goed uit de slag en de batterij houdt het langer vol dan die van heel wat duurdere toestellen. De Redmi Note 6 Pro draait op het Android Oreo-besturingssysteem. Dat krijgt nog een jaar of twee updates. Bekijk hier de Redmi Note 6 Pro.

Huawei P Smart (€ 159)

Ook de Huawei P smart is een prijs-kwaliteit-topper. Het 18:9-scherm kan fel genoeg om altijd afleesbaar te zijn en heeft voor een lcd-scherm te zijn een goed contrast. De accuduur is oké. De telefoon biedt daarnaast diverse functies die in deze prijsklasse niet vaak voorkomen, zoals een dubbele camera met portretmodus. De grotendeels metalen behuizing voelt stevig aan. Bovendien zit de telefoon in het Android Enterprise Recommended-programma en daarmee garandeert de fabrikant drie jaar lang beveiligingsupdates voor dit toestel. Bekijk hier de Huawei P Smart.

Motorola One (€ 179)

Voor het scherm laat je deze Motorola One-telefoon beter links liggen, want dat is niet optimaal. Wél goed: de hoeveelheid intern geheugen en de 64 gigabyte opslagplaats. Ook de camera is oké voor een smartphone in deze prijsklasse. Verder krijg je een ingebouwde vingerafdruklezer en het afgeleide besturingssysteem Android One, dat speciaal gemaakt is om efficiënt te werken op toestellen met iets minder krachtige specificaties. Bekijk hier de Motorola One.

Nokia 6.1 (€ 199)

Met de Nokia 6.1 levert HMD Global een smartphone af met een uniek design, dat niet enkel opvallend is, maar er ook robuust en stijlvol uitziet. De camera en het hd-scherm trekken zich mooi uit de slag voor een toestel in deze prijsklasse, net als de batterij. Het besturingssysteem is opnieuw Android One. Bekijk hier de Nokia 6.1.

Samsung Galaxy Xcover 4 (€ 159)

Wil je voor een zeer beperkt bedrag een zeer stevige telefoon, dan heeft Samsung de Galaxy XCover 4 voor je in de aanbieding. Ondanks de lage adviesprijs heeft het toestel een robuuste behuizing en IP68-certificering. Dat laatste wil zeggen dat ie zowel stofvrij als waterdicht is. Het design van de Galaxy XCover 4 lijkt een beetje op dat van de oudere Samsung-toestellen: een relatief klein 5 inch-display met brede schermranden, waaronder drie fysieke knoppen zitten in Samsungs typisch tegendraadse volgorde. De Galaxy XCover 4 beschikt over een quadcore-processor van eigen makelij, die wel niet superkrachtig is. Je moet dus niet te veel tegelijk willen doen. En hoewel het 1280x720 pixels tellende beeldscherm een hoge maximumhelderheid heeft, is het niet gelamineerd en krijg je dus spiegeleffect. De belangrijkste tegenvaller aan dit toestel is weliswaar de batterij. Het is dus geen ideale telefoon voor als je er veel onderweg mee moet bellen en/of internetten - tenzij je natuurlijk een goede powerbank aanschaft. Bekijk hier de Samsung Galaxy Xcover 4.

