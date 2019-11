Dit zijn de beste scheerapparaten

Ronald Meeus

18 november 2019

11u30

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Nat scheren was jarenlang de norm, maar scheerapparaten zijn al enkele jaren aan een heropleving bezig. Logisch, vandaag gaan we iets sneller van wel een baard naar geen, en weer terug. Bovendien is de technologie ook stevig geëvolueerd de afgelopen jaren. Hier zijn vier opties voor een scheermachine op jouw maat.

1. Scheerapparaat met scheerkoppen

De klassieke variant is het toestel met scheerkoppen die de baardharen met draaibewegingen wegscheren. Het voordeel van deze evergreen onder de scheermachines is dat hij bijzonder snel werkt. Veel gebruikers hebben er bijvoorbeeld zo een in hun auto liggen, zodat ze op drukke dagen hun baard nog wat kunnen fatsoeneren in de file. De scheerkopsystemen op de toestellen passen zich ook aan de vorm van je gezicht aan. Bekijk hier alle scheerapparaten met scheerkoppen.

Onze aanrader: de Philips Shaver Series 9000 S9711/31 (€ 119,71).

2. Scheerapparaat met grill / folie

Scheerapparaten met een grill, ook wel een foliesysteem genoemd, hebben een scheerblad dat als extra bescherming dient tegen de mesjes. De haren komen eerst in dat scheerblad terecht, waaronder de mesjes in een alternerend voorwaartse en achterwaartse beweging de baardhaartjes wegwerken. Het is efficiënt, en ook beter als je een huid hebt die snel geïrriteerd geraakt, omdat de mesjes geen contact maken met de huid. Bekijk hier alle scheerapparaten met grill / folie.

Onze aanrader: Philips OneBlade Pro QP6520/30 (€ 69,99).

3. Trimmer of multigroom

Jij gaat niet voor gladscheren? Dan is een trimmer ook een optie. Dankzij de verschillende opzetkammen houd je je baardharen op precies de lengte die je wil. Bekijk hier alle trimmers.

Onze aanrader: Babyliss For Men Styling kit X-10 E837E - Multistyler (€ 40,99).

4. Nat en droog

Een toenemend aantal modellen laten toe om eerst een scheergel of -schuim op de huid aan te brengen, zodat je tegelijkertijd irritatie vermijdt én de snelheid van machinaal scheren behoudt. Merken als Philips en Braun pionierden daarmee, maar ondertussen zijn er meerdere merken wier scheerapparaten nat én droog scheren toelaten. Bekijk hier alle scheerapparaten met nat-en-droog-functie.

Onze aanrader: Braun Series 9 9095CC (€ 246,28).

Tip: Bekijk hier de beste scheeropties van het moment.

