Dit zijn de beste 'lichte' laptops van het moment

Ronald Meeus

15 november 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Wie zijn laptop vaak buitenshuis gebruikt, zeult liever geen loodzwaar model mee. Deze vijf laptops zijn het beste wat je kunt vinden met een gewicht lager dan anderhalve kilogram.

Apple MacBook Air 2018 (€ 1.503)

De nieuwe versie van Apples MacBook Air weegt 1,25 kilogram en is 15,6 mm dik. Net als zijn voorganger heeft de nieuwe MacBook Air een 13,3"-scherm. De schermranden zijn dunner en het paneel is voorzien van een laag glas die tot de randen doorloopt. Apple gebruikt nu een ips-paneel, dat 48 procent meer kleuren kan weergeven dan het tn-paneel in de vorige versie van de Air. Ook zitten er nu stereospeakers aan de zijkanten van het toetsenbord. De behuizing is kleiner, het volume is met 17 procent geslonken ten opzichte van het vorige model. Ook vernieuwt Apple de hardware aan de binnenkant. De Macbook Air krijgt een dualcoreprocessor van de achtste generatie en maximaal 16GB werkgeheugen. Opslag is er in de vorm van solid state drives tot 1,5 TB.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon (€ 1.670)

De 2018-versie van Lenovo’s ThinkPad X1 Carbon heeft de nieuwste versie van Intel’s Kaby Lake R-processors, een quadcore-chip. Het scherm is een ips-lcd, maar wel met een gewone hd-resolutie van 1920x1080 pixels. Ook heeft hij een vingerafdrukscanner en een vochtbestendig toetsenbord. En hij weegt maar 1,13 kilogram.

Microsoft Surface Laptop i5 (€ 969)

De Surface Laptop is een behoorlijk stevige laptop met een kenmerkende afdekking in alcantara-kunststof (een zachte kunststof die vooral uit microvezels bestaat) rondom het toetsenbord. De hardware is snel, en het scherm heeft een prima contrast en is netjes gekalibreerd. De enkele usb-aansluiting is dan weer onpraktisch, maar de accuduur is lang: tien uur tijdens browsen en vijftien uur bij video kijken. En met zijn 1,25 kilogram laat hij zich vlot vervoeren.

Asus ZenBook UX3400UA (€ 849)

Het Taiwanese Asus wordt vaak onterecht over het hoofd gezien: het merk maakt laptops die meestal goed meegaan met hun generatiegenoten van andere merken. Zo ook dit toestel, dat met zijn gewicht van 1,25 kilogram even makkelijk te vervoeren valt als andere apparaten in dit rijtje. Verder heeft het toestel een Full HD-scherm, een prima vierkernige Intelprocessor van de Kaby Lake Refresh-generatie en een uitstekend ips-scherm.

Acer Swift 5

Met een gewicht van 935 gram is de Acer Swift 5 zonder meer een lichtgewicht te noemen. De magnesiumbehuizing is stevig, maar wat minder goed in staat om hitte af te voeren dan alternatieven van aluminium. Daardoor presteert de quadcore-cpu bij hoge belasting wat minder dan in sommige andere laptops. Het glanzende touchscreen heeft een matige maximale helderheid, maar het contrast is juist hoog. Als je veel onderweg bent met je laptop en je graag op gewicht wil besparen, dan is de Swift 5 een prima keuze.

