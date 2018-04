Dit zijn de beste lichte laptops van het moment Ronald Meeus

03 april 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Wie een groot deel van zijn dagen buitenshuis werkt, zeult liefst geen zware laptop mee. Gelukkig zijn er diverse toestellen op de markt in de zogeheten 'thin & light'-categorie: ze zijn slank en licht, maar hebben toch stevige interne hardware. Deze vijf modellen liggen momenteel zeer goed in de markt.

Asus ZenBook UX430UA (€ 799)

Van de vele ZenBook-modellen die Asus in zijn assortiment heeft, is de UX430UA de aantrekkelijkste variant. Het is niet de allerdunste uitvoering, maar daardoor blijft er meer plek over voor aansluitingen en is de koeling goed in orde. De laptop biedt veel waar voor zijn geld; hij presteert goed, ook bij langdurige belasting. Een minpunt is de langzame solid state drive en ook de kalibratie van het scherm had beter gekund. Maar de matte afwerking van datzelfde scherm vinden we juist een voordeel. Of je de UX430UA met zijn glanzende blauwe behuizing mooi vindt, is een kwestie van smaak.

HP Envy 13 (€ 1.065)

De Envy 13 heeft voor het eerst in twee jaar een update gekregen, wat leidde tot een strakke, compacte behuizing met dunne schermranden. Het ips-scherm is niet mis, maar is helaas wel voorzien van een spiegelende afwerking. De nieuwe vierkernige Intel i5-processor is snel en de accuduur bedraagt tien uur tijdens browsen en elf uur bij video kijken.

Acer Swift 5 (€ 1.250)

Als je gewicht - of beter het gebrek eraan - belangrijk vindt, dan is de Acer Swift 5 de beste keuze. Dit model weegt slechts 935 gram en is daarmee meer dan 300 gram lichter dan de Asus UX430, terwijl de specificaties nauwelijks verschillen. De Acer heeft een 14"-touchscreen met een hoog contrast, maar de helderheid valt wat tegen. Ook geeft het toetsenbord minder mee. Een pluspunt is de ruimte voor een extra solid state drive.

Dell XPS 13 (€ 1.780)

Dell gaf eind vorig jaar zijn populaire XPS 13 een nieuwe editie, met een snellere processor die over vier kernen beschikt en een betere batterij. Het scherm is mat en heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Hij is de duurste in het rijtje, maar in ruil krijg je een bijzonder stevige laptop, met snelle hardware en een uitstekende accuduur.

Lenovo Yoga 520 (€ 699)

De Yoga 520 is een goede, relatief goedkope 'convertible' (de laptop is dus plooibaar naar een tablet) met één groot nadeel: de prestaties van de processor blijven flink achter bij die van de concurrenten met dezelfde hardware. Afgezien daarvan is het een laptop die goed in elkaar zit, te upgraden is, van een aparte vingerafdrukscanner is voorzien en een prima accuduur heeft van een uur of negen tijdens browsen en bijna elf uur bij films kijken. Met een gewicht van 1.740 gram is de 14"-er wel aan de zwaardere kant.

