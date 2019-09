Dit zijn de beste laptops voor professioneel gebruik Ronald Meeus

12 september 2019

08u30

Als tool voor werk of studie blijft de laptop koning. We doken even in de laatste tests van onze specialisten en kwamen zo tot een top 5.

Lichtgewicht: Acer Swift 3 (€ 519)

“De Acer Swift 3 is een van de weinige laptops in de prijsklasse tot vijfhonderd euro waarbij je geen grote concessies doet”, aldus Tweakers-redacteur Jelle Stuip. De interne hardware van deze lichtgewicht laptop is dan ook meer dan ordentelijk. Het toestel draait op een Intel Core i3-processor, de laagste klasse van de Amerikaanse chipfabrikant, maar de recentste versie ervan is veel sneller dan zijn voorgangers. Bovendien krijg je een Full HD-scherm van 14 inch (35,6 centimeter doorsnee) en is de aluminiumbehuizing goed stevig. Wie een laptop nodig heeft voor licht professioneel werk (wat bureautaken, webbrowsen, licht multimediagebruik), vindt hierin een uitstekend toestel. Bekijk hier de Acer Swift 3.

Basistoestel: Medion P6645 (€ 749)

De webcam op dit toestel zit gek genoeg onderaan het scherm, maar verder is de Medion P6645 als laptop echt wel mee met zijn tijd, zeker door die smalle schermranden. Het toetsenbord vinden we wel niet enorm comfortabel en de touchpad voelt wat goedkoop aan. Maar de grote troef is hier de hardware: een Intel Core i5-processor en 8 gigabyte werkgeheugen zijn eerder gebruikelijk voor een laptop in deze prijsklasse, maar er zit ook een GeForce MX150-videokaart in, waardoor het apparaat ook wat zwaarder grafisch werk aankan én waardoor je er zelfs een aardig potje op kan gamen. Bekijk hier de Medion P6645.

Krachtpatser: HP Omen 15 (€ 1.185)

Het lijkt een paradox, maar gamingpc’s zijn vaak erg interessant voor professionele gebruikers, vooral dan zij die een krachtpatser op het niveau van hardware nodig hebben. Vanzelfsprekend komen bij de HP Omen 15 games op de eerste plaats. In het toestel vind je een krachtige GeForce RTX 2060-videochip, die op zijn beurt de kracht van de andere componenten beïnvloedt: hij heeft 16 gigabyte aan werkgeheugen, een krachtige Intel Core i5-processor en supersnel DDR4-geheugen met 512 gigabyte opslagcapaciteit. Het beeldscherm is ‘maar’ een Full HD, maar dat is normaal in deze prijsklasse. Wil je een gaminglaptop met 4k-scherm, dan betaal je vandaag minstens 1.600 euro. Bekijk hier de HP Omen 15.

Ultrabook: Huawei Matebook 13 (€ 849)

Wie vaak met het openbaar vervoer of met de fiets onderweg is voor het werk of het leuk vindt om in koffiebars te werken, kan sowieso een lichte laptop appreciëren. De Huawei Matebook 13 weegt amper 1,3 kilogram en onderscheidt zich van de andere ‘ultrabooks’ (lichte laptops met sterkere hardware) door zijn beeldverhouding van 3:2, de resolutie van 2160 x 1440 pixels en de prima helderheid van het scherm. Een minpunt vinden we de accuduur: 13 uur naar films kijken is weliswaar oké, maar 7,5 uur overlevingstijd voor browsen? Dat is kort, ook ten opzichte van de concurrentie. Bekijk hier de Huawei Matebook 13.

Mac: Apple MacBook Pro 2019 (€ 1.300)

Als het een Mac moet zijn, en sommige werkgevers staan erop, dan zit je vandaag op zich wel goed met een MacBook Air, maar dan moet je misschien toch ook even de MacBook Pro 2019 bestuderen. Want de prijs is quasi hetzelfde, waar je maar een minimum aan gewicht inboet, in ruil voor sterkere hardware. Die extra kracht zit niet zozeer in het geheugen of de opslagcapaciteit, maar wel in de videochip en - vooral - in de processor. Ook heb je bij de MacBook Pro 2019 veel meer aansluitingen dan bij de MacBook Air van diezelfde generatie. Natuurlijk blijft er wel het verschil in gewicht: de Air is een pluimgewicht van 1,25 kilogram, terwijl de MacBook Pro van dezelfde schermdoorsnede 1,37 kg weegt. Bekijk hier de Apple MacBook Pro 2019.

