Dit zijn de beste laptops van 2019

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia `Nog op zoek naar een goeie laptop? Tegen het einde van het jaar heb je natuurlijk het voordeel dat alle fabrikanten hun 2019-gamma al lang op de markt hebben, en je ze dus volop met elkaar kunt vergelijken. Dit zijn de vijf beste die er dit jaar op de markt zijn gekomen.

Lenovo IdeaPad S540 (€ 770)

In de IdeaPad S540 combineert Lenovo een variant op de GTX 1650-videochip (de Max-Q-variant) met een zuinige Core i5-processor. De laptop is met die zuinige componenten marginaal langzamer dan andere met dezelfde grafische hardware. Maar de accuduur van de S540 is uitstekend en de metalen behuizing is niet alleen fraai afgewerkt, maar ook redelijk compact. Dat maakt de S540 tot een laptop die goed draagbaar is en waarop je behoorlijk kunt gamen. Die eigenschappen gaan vaak gepaard met een hoge prijs, maar het tegendeel is in dit geval waar. Bekijk hier de Lenovo IdeaPad S540.

Acer Swift 5 (€ 925)

De Swift 5 heeft een scherm van 15 inch (38cm) en een gewicht van minder dan een kilogram. Dat is uitzonderlijk licht voor een laptop van dat formaat en heeft dan ook enkele nadelen. De prestaties van de CPU (Engels: central processing unit, nvdr) hadden beter gekund en het scherm is vrij makkelijk in te drukken. Daar staat tegenover dat het scherm goed gekalibreerd is en de accuduur met acht en een half uur tijdens browsen al goed is en met dertien en half uur tijdens video helemaal hoge ogen gooit. De laptop is een uitkomst voor mensen die een relatief grote laptop met een zo laag mogelijk gewicht zoeken. Bekijk hier de Acer Swift 5.

Apple MacBook Pro 15,4 (€ 2.385)

Apple lanceerde dit jaar ook een upgrade voor zijn MacBook Pro-lijn, die vooral opvalt door zijn mooie Retina-scherm, de superhandige Touch Bar, en een hoop verbeterde interne hardware, die krachtiger gemaakt is over de hele lijn. Het is ook klassiek Apple: allesbehalve goedkoop, ook niet bijzonder vernieuwend, wel solide in bouw, design en kwaliteit. Al blijft de ‘travel’ van het toetsenbord, waarvan de toetsen zich nét niet diep genoeg laten indrukken voor comfortabel typen, wel een probleem. Bekijk hier de Apple MacBook Pro 15,4.

Asus ZenBook 14 UX431 (€ 999)

De UX431 is een iets zwaardere en grotere versie van Asus’ Zenbook 14 inch-laptop, maar kost daardoor ook wat minder dan de UX433. De metalen laptopbehuizing is stevig, maar de aansluitingen zijn onpraktisch. Het scherm is een middenmoter: niet slecht, maar het blinkt ook nergens in uit. De accuduur is met negen uur tijdens browsen niet verkeerd. Vrij bijzonder is dat er ruimte is om een tweede solid state drive te plaatsen. Bekijk hier de Asus ZenBook 14 UX431.

Huawei MateBook 13 (€ 999)

De Matebook 13 onderscheidt zich door zijn beeldverhouding van 3:2 en resolutie van 2160x1440 pixels. Het scherm heeft een prima helderheid, maar had beter gekalibreerd mogen zijn. Ook de accuduur kon beter, want hoewel je er 13 uur film op kunt kijken, is de accuduur tijdens browsen slechts 7,5 uur, wat kort is ten opzichte van concurrenten. De hardware scoort goed in benchmarks en de behuizing is stevig, maar dun, waardoor het toetsenbord weinig travel heeft. Bekijk hier de Huawei MateBook 13.

Tip: Bekijk hier de best beoordeelde laptops op Tweakers.be.

