Dit zijn de beste laptops die ook een tablet zijn (en omgekeerd)

Ronald Meeus

11 oktober 2018

08u01

Waarom zou je nog een losse tablet meezeulen als er intussen verschillende laptops bestaan die ook als tablet fungeren? De zogenaamde hybride-/convertible-/360°-laptops zijn niet meer zó populair als een paar jaar geleden, maar flink veel consumenten blijven het een handige oplossing vinden. Dit zijn de vier beste die je momenteel vindt op de markt.

HP Envy x360 (€ 1.148)

Deze 15,6"-hybridelaptop van het Amerikaanse HP is behoorlijk stevig, met dank aan de metalen behuizing. Nadeel daarvan: hij is best zwaar. Het toetsenbord tikt wel lekker en de laptop wordt geleverd met een infraroodcamera voor gezichtsherkenning én een actieve styluspen. Het contrast van het scherm is relatief hoog, maar de helderheid is dan weer eerder laag. Dat zal je merken aan de leesbaarheid van je scherm wanneer er veel omgevingslicht is. Ook de batterijduur is eerder aan de mindere kant.

Asus Vivobook Flip (€ 349)

Zo licht mogelijk: dat was het doel van het Taiwanese merk Asus toen het de Vivobook Flip maakte. Dat is ook goed gelukt, want het toestel weegt maar 1,6 kilogram, terwijl de behuizing wel degelijk van metaal is en dus stevig voelt. Asus dacht ook aan de consumenten met een beperkter budget: voor het instaptoestel betaal je net geen 350 euro.

Lenovo Yoga 530 (€ 849)

De Yoga 530 hangt een beetje in het midden wat het gewicht betreft, en heeft een uitgekiende behuizing die plastic en metaal combineert. Rond het toetsenbord vind je metaal, waardoor de laptop solide aanvoelt. Ander pluspunt: er zijn redelijk wat aansluitingen voorzien, zoals drie usb 3.0-poorten, een sd-kaartlezer,en een hdmi 1.4-aansluiting. De populariteit van de Yoga is begrijpelijk: je krijgt een betaalbare laptop met weinig concessies, een solid state drive, een goed ips-scherm en een vlotte processor.

Acer Spin 5 (€ 1.299)

Acer was een van de pioniers van de hybridelaptops vijf jaar geleden. Met de 13,3" Spin 5 bouwt de Taiwanese laptopmaker verder op die erfenis. De Spin is dun, en net daarom is die processor toch wel indrukwekkend krachtig. De batterij doet het ook niet slecht: zonder al te gekke dingen te doen, zingt die het negen uur uit op één volle lading.

