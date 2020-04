Dit zijn de beste headsets voor professioneel gebruik Ronald Meeus

07 april 2020

11u00

Veel mensen zullen het de afgelopen weken wel ontdekt hebben: als je veel videochats moet doen, is een headset nog zo handig, want dan is de kans op vervelende feedback of echo tijdens het gesprek een stuk kleiner. Een usb-model én een goede microfoon zijn de twee aandachtspunten bij een nieuwe aankoop. Tweakers.be zocht de beste vijf modellen uit.

Logitech Zone Wireless (€ 193)

Natuurlijk zal je ook wel headsets vinden van 20 euro. Maar wat die niet hebben is een noise cancelling-functie, die ervoor zorgt dat het omgevingsgeluid wordt weggefilterd. En meestal begint dat goedkoop plastic na ongeveer een kwartier ook al pijn te doen aan je oren. Dan ben je beter af met een wat prijzigere headset van hét topmerk: Logitech. Die zit lekker, heeft ook een ruisonderdrukkende microfoon, en je kan tot 30 meter rond je pc cirkelen en nog steeds bereik hebben. Bekijk hier de Logitech Zone Wireless.

Jabra Evolve 40 MS Stereo (€ 110)

De Zweedse fabrikant Jabra is de afgelopen jaren ook bij ons steeds bekender geworden. Ze maken heel goede bluetoothoortjes en ook hun bluetoothheadsets zijn bij de betere op de markt. De Jabra Evolve 40 MS vind je zowel met draad als wireless, heeft uiteraard ook ruisonderdrukking en wordt door gebruikers geroemd voor de kraakheldere sound. “Alsof de persoon met wie je belt vlak naast je staat,” aldus een gebruiker. Jabra besteedt verder ook aandacht aan het design, dat een stuk gestroomlijnder is dan bij veel andere headsets. Leuk is ook dat de koptelefoon oplicht als je in gesprek bent, zodanig dat mensen in je omgeving direct zien dat ze beter niet storen. Bekijk hier de Jabra Evolve 40 MS Stereo.

Plantronics 300 HC (€ 40)

De looks van de Plantronics 300 HC verraden het: dit is eigenlijk een headset voor gamers. Maar, de vereisten voor een goede headset voor online gaming en voor videochats zijn eigenlijk quasi dezelfde: je moet goed kunnen horen wat er gebeurt en wat er gezegd wordt en je moet zelf duidelijk verstaanbaar zijn voor de tegenpartij(en). Met een gamingheadset kan je je ook voor professioneel gebruik dus echt wel uit de slag trekken. Bekijk hier de Plantronics 300 HC.

Trust GXT 433 Pylo (€ 49)

Het voorgaande geldt ook voor deze headset van fabrikant Trust. Het is een ‘over ear’-model, wat sowieso al voor afscherming van de buitenwereld zorgt, en de microfoon zit stevig verankerd in de rechteroorschelp. Voor een kostprijs van 50 euro moet je wel geen te chique features als noise cancelling verwachten. Bekijk hier de Trust GXT 433 Pylo.

Acer Predator Galea 350 (€ 92)

Een headset die ergens tussen een professionele en een gamingheadset inzit: de Acer Predator Galea 350. Strikt genomen is het wel degelijk eentje uit het gamesegment, maar Acer heeft ‘m niet al te flashy gemaakt qua looks, waardoor ie best wel kan gebruikt worden in een kantoorsetting. Met de ruisonderdrukkende microfoon erbij is dit een aardig model voor een treffelijke prijs. Bekijk hier de Acer Predator Galea 350.

Bekijk hier de populairste headsets van het moment

