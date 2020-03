Dit zijn de beste en meest betaalbare smart-tv’s

Ronald Meeus

18 maart 2020

11u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Bijna ieder merk van televisietoestellen heeft zijn eigen smart-tv-besturingssysteem. Nu Netflix, Amazon Prime Video en andere streaming apps de boventoon voeren, kunnen we eigenlijk bijna niet meer zonder. Bijna ieder merk van televisietoestellen heeft zijn eigen smart-tv-besturingssysteem. Nu Netflix, Amazon Prime Video en andere streaming apps de boventoon voeren, kunnen we eigenlijk bijna niet meer zonder. Tweakers pikt per smart-systeem de beste betaalbare televisies uit het aanbod.

Android TV

Philips 50PUS7304 (€ 566)

Heb je een Android-smartphone die je al vrij intens gebruikt? Dan is het iets logischer om ook een televisie met Android tv in huis te halen. De reden: sommige toestellen van merken als Philips, Sony en Sharp hebben een tv-versie van Googles besturingssysteem, waardoor ze toegang geven tot dezelfde informatie en dezelfde webdiensten als op je smartphone.

De Philips 50PUS7304 is een goed budgetmodel met Android TV, dat live televisie, apps en internet vlot samenbrengt. De beeldkwaliteit is bovendien goed; de tv geeft 4K, Dolby Vision en HDR10+ beelden moeiteloos weer dankzij de P5 beeldprocessor. Het is Philips, dus krijg je er Ambilight bij (dat verlicht de wand achter de tv in de kleuren van het beeld, red). Er zijn ook wel wat minpunten - logisch, gezien de prijs: zo is het geluid wat blikkerig en door de 50 Hz beeldverversing worden snelle beelden niet altijd vloeiend weergegeven. Bekijk hier de Philips 50PUS7304.

Tizen

Samsung 55Q70R (€ 598)

De Koreaanse fabrikant Samsung pakt het graag anders aan en bouwde dus een eigen besturingssysteem: Tizen. Dat wordt zowel geïntegreerd in hun televisies als in bijvoorbeeld hun Galaxy Watch-smartwatches. Samsung ziet het ook groots: voor hen is de televisie een van de primaire schermen in huis, dat niet alleen wordt ingezet voor televisiecontent, maar ook dienst kan doen als een soort van ‘digitale butler’. Zij zien de tv dus ook als een soort scherm van waarop je je huishouden kan runnen. Het bedrijf laat zijn tv’s weliswaar samenwerken met toestellen en diensten van verscheidene andere fabrikanten, maar het platform blijft in hun handen. De Samsung 55Q70R staat garant voor rijke kleuren en goede schermhelderheid, Direct Full Array 4x local dimming zorgt voor betere zwartwaarden. Bekijk hier de Samsung 55Q70R.

WebOS

LG 50UM7600PLB (€ 519)

Het derde grote tv-besturingssysteem is WebOS: besturingssoftware die LG Electronics een zevental jaar geleden overnam van Palm, de fabrikant van de gelijknamige zakcomputertjes uit de vroege jaren 2000. Het mooie aan WebOS is vooral zijn ‘Card UI’-design: je bladert door de verschillende apps, als waren het digitale kaarten die voor je worden opgehouden. Troef aan de LG 50UM7600PLB is de brede kijkhoek: die zorgt ervoor dat de beeldkwaliteit goed blijft, ook als je in een schuine hoek kijkt. Perfect als je met het hele gezin samen naar een film wil kijken. Bekijk hier de LG 50UM7600PLB.

