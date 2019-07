Dit zijn de beste én meest betaalbare 55 inch-tv's Ronald Meeus

22 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net/televisies 0 Multimedia Wat kan je eisen van een televisietoestel met een schermdiagonaal van 140 centimeter en een prijs onder de 1.000 euro? Met die vraag in het achterhoofd gingen we op zoek naar de beste budget- en middenklasse-tv’s.

Er zijn natuurlijk een paar dingen die je niét hoeft te verwachten van een tv die minder dan 1.000 euro kost. Een oledscherm (Organic Light Emitting Diodes, de beeldplaattechnologie die vandaag de beste kleuren garandeert) ligt dan meestal een stuk boven je budget. Maar er zijn dingen die je wel als minimum kunt nemen. De 4k-resolutie, bijvoorbeeld, zodat je ook klaar bent voor toekomstige ontwikkelingen qua content. High Dynamic Range-technologie, die een breed kleurenspectrum op het scherm brengt. Een deftige Smart TV-besturingssysteem, zodat je er apps op kunt gebruiken. En, tot slot, het zogenaamde local dimming, zodat gerichte plaatsen op het scherm wat donkerder kunnen worden gemaakt wanneer de film of de tv-reeks die je aan het bekijken bent daarom vraagt.

LG OLED55B8PLA (€ 999)

LG OLED55B8PLA (€ 999)

Natuurlijk moest het LG zijn, de voortrekker van oled-technologie, die de eerste oled-tv voor duizend euro op de markt zou brengen. De B8 is het goedkopere broertje van de uitstekende C8. Hij beschikt over exact hetzelfde oledpaneel, maar moet het stellen met een wat minder krachtige beeldprocessor en heeft een eenvoudigere voet. Qua mogelijkheden, interface en Smart TV-beleving zijn beide televisies verder ook identiek. Bekijk hier de LG OLED55B8PLA.

Samsung QLED 55Q60R (€ 848)

De beeldplaattechnologie die zich momenteel een beetje opwerpt als de concurrent voor oled is Samsungs Quantum Dots of QLed. De meeste hardwaretests zeggen dat oled over de hele lijn een beter beeld geeft, maar er zijn wel degelijk condities - onder meer bij het kijken van donker beeld in een heldere kamer - waarin Qled het beter doet. Deze Samsung-tv is het beste toestel met die technologie voor een budget onder 1.000 euro. Verder heeft hij vanzelfsprekend 4k-beeld met twee HDR-standaarden (HDR 10+ en Hybrid Log Gamma, géén Dolby Vision dus), en heeft hij Samsungs eigen Smart TV-systeem Tizen. Bekijk hier de Samsung QLED 55Q60R.

Sony KD-55XF9005 (€ 849)

De XF9005 was Sony’s beste lcd-model voor 2018. Deze televisie combineert een hoge helderheid met Sony’s meest geavanceerde beeldverwerking en uitstekende local dimming. Het Smart TV-besturingssysteem is het nog steeds pijlsnel furore makende Android TV, en alle belangrijke HDR-standaarden zijn ondersteund. Bekijk hier de Sony KD-55XF9005.

Philips 55PUS8503 (€ 749)

Deze 55-incher is momenteel Philips-toestel dat de beste prijs-kwaliteit levert. Hij levert 4k-beeld met HDR, alle gangbare HDR-standaarden, fatsoenlijke local dimming, Android TV als besturingssysteem, en gooit daar de befaamde AmbiLight-gloed van het Nederlandse merk bovenop. Voor deze prijs heb je natuurlijk geen oledscherm, maar voor een klassieke lcd-tv blijft dit toch een topper. Bekijk hier de Philips 55PUS8503.

Philips 55PUS8503 (€ 749)

