Dit zijn de beste draadloze speakers

Ronald Meeus

13 november 2019

12u15

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Je haalt muziek van het internet binnen via een streaming-app op je smartphone, tablet of laptop, en knalt die vervolgens door naar een draadloze speaker die haar door de kamer doet galmen. We bekeken de belangrijkste nieuwe streamingspeakers van dit jaar, van budgetmodellen tot de meer prijzige toppers.

Google Nest Mini (€ 49)

De Nest Mini is de opvolger voor de Google Home Mini, die de Amerikaanse technologiereus voortaan onderbrengt bij zijn smart home-merk Nest. In de toekomst moet dit het ‘aanspreekpunt’ worden voor Googles slimme AI-assistent. Maar het toestel kan ook natuurlijk nog altijd worden gebruikt voor zijn allerprilste toepassing: op simpele vraag muziek afspelen. De nieuwe Nest Mini produceert betere basgeluiden dan zijn voorganger: op maximaal volume zou de bassterkte tussen 60 en 100Hz verdubbeld zijn. Nest Mini’s kan je ook aan elkaar koppelen, voor bijvoorbeeld stereogeluid. Naast de geluidskwaliteit zijn ook de microfooncapaciteiten van de Nest Mini verbeterd. Daardoor moet de speaker de gebruiker beter verstaan in rumoerige omgevingen. Bekijk hier de Google Nest Mini.

(lees verder onder de foto)

JBL Charge 3 (€ 99)

Zo’n hebbeding als de JBL Charge is natuurlijk vooral tof tijdens de zomer, om barbecues en zwembadfeestjes op te leuken, maar ook in de wintermaanden kan het handig gerief zijn. Zo kan je meezingen met White Christmas tijdens de winterbarbecue, of het nu sneeuwt of niet. De JBL Charge 3 zet de traditie van uiterst handige en cilindervormige speakers met topgeluid helemaal verder. Hij is ook niet alleen stevig en waterdicht, maar fungeert ook als powerbank. Bekijk hier de JBL Charge 3.

(lees verder onder de foto)

Marshall Stockwell II (€ 198)

Iedereen die ooit rocksterambities had, kent natuurlijk het Amerikaanse merk Marshall, van de toch wel iconische gitaarversterkers. Deze grappige speaker ziet er niet alleen uit als een miniversie van zo’n versterker, hij is ook minstens zo stevig. Ook het geluid is - je verwacht niet minder - top, zowel in de hoge als de lage tonen. Met de ingebouwde batterij luister je ongeveer 20 uur draadloos. Bekijk hier de Marshall Stockwell II.

(lees verder onder de foto)

Sonos Move (€ 399)

Het Amerikaanse merk Sonos arriveert een beetje laat op het feest der draadloze spelers, maar met de Sonos Move voert het er wel meteen een stevige raid op uit. De Move kan immers zowel onderdeel zijn van je Sonos-systeem in huis, als mee op pad worden genomen door hem gewoon bij het ingebouwde handvat uit zijn voet te grijpen. Buitenshuis verloopt de communicatie dan via Bluetooth; handig, want zo kunnen ook je maten hun eigen muziek afspelen op jouw Move. Bekijk hier de Sonos Move.

(lees verder onder de foto)

B&W Formation Wedge (€ 999)

In het absolute luxesegment vinden we de Formation Wedge van het Britse audiomerk Bowers & Wilkins. Deze speaker wint niet alleen prijzen omwille van het vooruitstrevende design, maar heeft ook maar liefst vijf luidsprekers onder de carrosserie zitten. Connectie maak je met wifi, Bluetooth, Apple Airplay of Spotify Connect, en het geluid is uiteraard niet minder dan redelijk subliem. Bekijk hier de B&W Formation Wedge.

Tip: Bekijk de beste draadloze speakers op Tweakers.be.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Sonos Move - De eerste speaker voor binnen én buiten

Goede én betaalbare smartwatches: dit zijn onze aanraders

Externe harde schijf kopen? Hier moet je op letten