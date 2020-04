Dit zijn de beste draadloze speakers voor buiten Ronald Meeus

22 april 2020

11u30

Bron: tweakers.net/audio 1 Multimedia De zon houdt moediger en moediger stand, waardoor ook tuin en terras steeds gretiger in gebruik zijn momenteel. Voor veel mensen hoort daar een tof streepje muziek bij. De zon houdt moediger en moediger stand, waardoor ook tuin en terras steeds gretiger in gebruik zijn momenteel. Voor veel mensen hoort daar een tof streepje muziek bij. Tweakers.be bekijkt hoe je je het best kan behelpen met draadloze speakers.

In een vijftal verschillende displayvitrines liet speakerproducent Sonos afgelopen zomer zien hoe goed de nieuwe Sonos Move-speaker tegen de elementen kan. Of de Move nu van de trap donderde of begraven werd onder een hoop zand; hij bleef werken. Show natuurlijk, maar er is een reden waarom Sonos dat ‘tegen een stootje kunnen’ zo dik in de verf zet: de Move is namelijk het eerste toestel van de Amerikaanse fabrikant dat specifiek voor gebruik buitenshuis dient.

En we geven toe: de Sonos One, met een prijs die ondertussen al wat onder de 400 euro zakte, is een zeer versatiel toestel. Je krijgt hier het beste van twee werelden: je gebruikt hem even gemakkelijk buiten als binnen, want hij werkt zowel op bluetooth als wifi. Zit je met je familieleden in de tuin, dan kan iedereen dus via bluetooth ‘inbreken’ op het toestel om er zijn of haar muziek op af te spelen.

Het grootste nadeel aan de Sonos One? Hij levert alleen monogeluid af. De Amerikaanse fabrikant gaat er met andere woorden een beetje vanuit dat mensen er minstens twéé in huis zullen halen, of meer, om op die manier een stereo-, surround- of multiroomgeluidsveld te creëren. Dat is jammer, want een Sonos One is een goed alternatief voor een dure buitenshuis-audio-opstelling, die je bovendien vaak alleen bij gespecialiseerde hifileveranciers kunt bestellen.

Altijd stof- en waterdicht

Twee Sonos Move-toestellen voor buiten dan? Kan natuurlijk, maar dan betaal je wel bijna 800 euro. Een betere optie is dan om uit te kijken naar een toestel dat stereogeluid geeft. Om onverwachte plensbuien dan toch te slim af te zijn, ga je ook nog altijd beter voor eentje die stof- en stortbuidicht, of zelfs stof- en dompeldicht is, zodat hij ook een accidentele val in het zwembad overleeft.

De keuze is dan behoorlijk uitgebreid, en gaat van héél goedkoop (een JBL JR POP voor 19,99 euro) tot héél duur (JBL BoomBox 2 voor 519 euro). De goedkoopste modellen zijn veelal het soort draagbare speakers die je kinderen meenemen naar het skatepark; volume én geluid zijn meestal niet echt van het niveau om continu in de tuin te laten spelen.

Wil je speakers met voldoende kracht - minstens 40 watt totaal speakervermogen - dan kom je uit bij de eerder vermelde JBL BoomBox 2 (vermogen 80W, 519 euro) of de Harman Kardon Onyx Studio 6 (vermogen 50W, 279 euro) of de JBL Extreme 2 (vermogen 40W, 188 euro). Vooral de JBL doet het erg goed qua reviews van gebruikers, maar het is ook wel gewoon het bekendere merk.

