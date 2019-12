Dit zijn de beste draadloze oortjes van 2019 Ronald Meeus

13 december 2019

11u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Als er één categorie van tech-producten tot volle wasdom is gekomen in 2019, zijn het wel draadloze oortjes. Waar tot niet zo lang geleden alleen Apple en Samsung daar de plak in zwaaiden, kwamen er het afgelopen jaar een aantal solide concurrenten bij. We zetten de beste op een rijtje.

Apple AirPods Pro (€ 227)

De AirPods Pro zijn draadloze oordopjes van Apple, die erg goed en snel samenwerken met iOS-apparaten, maar ook functioneren als bluetoothoordoppen met bijvoorbeeld een Android-smartphone. Een paar dingen zitten nu beter ten opzichte van de eerdere AirPods, zoals spatwaterdichtheid, de verbeterde pasvorm met rubberen dopjes en de accuduur bij muziek luisteren. Je kan nu ook Siri inschakelen via de oortjes en Apple houdt de latentie (vertraging in de dataoverdracht) beperkt. De fijnste nieuwe feature is de noise-cancelling; een speciaal daarvoor ingebouwde chip wist geluiden uit de omgeving van de luisteraar uit, zodat hij alleen maar zijn muziek hoort. De noise-cancelling werkt goed en is in combinatie met de goede transparantiemodus de grootste vooruitgang ten opzichte van de eerdere AirPods, die wel vrij veel omgevingsgeluid doorlieten. Bekijk hier de Apple AirPods Pro.

(lees verder onder de foto)

Sony WF-1000XM3 (€ 226)

Sony is momenteel erg goed bezig wat audioproducten betreft, en gaat op dat elan nog door met de WF-1000XM3: een set draadloze oortelefoons die, via bluetooth aangesloten op de smartphone, loepzuivere audio in je oren blazen. Met diepe, maar niet overheersende bassen, en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Bovendien zijn ze ook noise-cancelling. Audiofreaks kunnen de bijbehorende app gebruiken om het geluid volledig naar eigen wens bij te stellen. Ook wie lange pendelritten voor de boeg heeft kan met een gerust hart vertrekken: de batterij in de oortjes zelf houdt het zes uur uit op één lading, de batterij die in de luxueuze bewaardoos zit doet daar nog eens achttien uur bij. Bekijk hier de Sony WF-1000XM3.

(lees verder onder de foto)

Huawei Freebuds 3 (€ 160)

Ook het Chinese Huawei wierp zich op noise-cancelling-technologie met zijn nieuwe FreeBuds-oortjes. De Freebuds 3 beschikken over actieve ruisonderdrukking. Huawei stelt dat de oordoppen beide zo’n 15dB aan achtergrondgeluid kunnen onderdrukken. Ze zijn voorzien van de A1-chip van het merk, volgens Huawei de eerste chip die bluetooth 5.1 ondersteunt. Die nieuwe versie belooft een hogere verbindingssnelheid en minder stroomverbruik, wat tot een langere accuduur moet leiden. De Freebuds 3 hebben een accucapaciteit van 30mAh per oordop. Ze gaan ongeveer vier uur mee. De oplaadcase heeft bovendien een accu van 410mAh, waarmee je de oordoppen ongeveer vijf keer volledig kunt opladen, en ondersteunt draadloos opladen via de Qi-standaard. Bekijk hier de Huawei Freebuds 3.

(lees verder onder de foto)

Samsung Galaxy Buds (€ 111)

Na Apples AirPods was Samsung een van de eerste merken die met draadloze oortjes op de markt kwam. Het gonst van de geruchten dat de Koreaanse fabrikant aan nieuwe versies van zijn Galaxy Buds met noise-cancelling-technologie werkt, maar ook het huidige product doet het nog altijd prima. De Galaxy Buds hebben twee microfoons geïntegreerd. Die zijn bedoeld voor spraakbesturing en -opdrachten, met behulp van de Bixby-assistent, zodat gebruikers hier niet hun smartphone voor hoeven te pakken. De oordopjes bieden volgens het bedrijf tot zes uur accuduur tijdens streamen via bluetooth en zeven uur bij bellen. In de bijgeleverde houder zijn de oortjes in een kwartier voldoende opgeladen om het weer 1,7 uur vol te houden en in totaal kan de houder annex powerbank zeven uur accuduur toevoegen. Bekijk hier de Samsung Galaxy Buds.

Bekijk de beste draadloze oortjes op Tweakers.be

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Dit zijn de beste draadloze speakers

Apple AirPods Pro: nieuwe draadloze oortjes met noice-cancelling

De beste televisies van 2019 volgens onze tech-specialist