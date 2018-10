Dit zijn de beste camera's voor minder dan 400 euro

Ronald Meeus

23 juli 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Je smartphonecamera volstaat misschien niet om je vakantie te doen schitteren op foto's. Een spiegelreflex- of systeemcamera is dan weer vrij duur. Gelukkig vind je nu ook al deftige camera's met diepe zoomlenzen tussen 250 en 400 euro. We nemen de vier beste van die zogeheten 'bridgecamera's' onder de loep.

Panasonic Lumix FZ82 (€ 279)

De Panasonic Lumix FZ82 is de goedkoopste camera in dit overzicht en biedt daardoor de beste prijs-prestatieverhouding. Voor zijn prijs is hij bovendien heel compleet, met een supergrote hoek, 4k-video, een flitsvoet en een aanraakgevoelig scherm. Uiteraard scoort hij ook met zijn grote zoombereik, hoewel de resultaten in de uiterste telestand soms wat soft zijn. Zowel wat bediening, mogelijkheden als prijs betreft, is de FZ82 een uitstekende allrounder.

(lees verder onder de foto)

Canon PowerShot SX60 (€ 429)

De Canon PowerShot SX60 HS biedt met 65x het grootste optische zoombereik. De camera is vrij compleet, met een flitsvoet, een microfoonaansluiting, en een kantelbaar en uitklapbaar scherm. Het is wel de duurste camera in dit rijtje.

(lees verder onder de foto)

Nikon Coolpix B700 (€ 369)

De Nikon Coolpix B700 zoomt in tot 1440mm in 35mm-equivalent, en biedt zo het grootste bereik. Hij heeft een goede grip, een evf-sensor, en een kantelbare en uitklapbare lcd. Bovendien is hij op videovlak helemaal bij de tijd dankzij ondersteuning voor 4k. Jammer dat de flitsvoet ontbreekt.

(lees verder onder de foto)

Sony Cyber-shot DSC-HX400V (€ 365)

De Sony Cyber-shot DSC-HX400V heeft 50x zoom, wat een fractie minder is dan wat veel andere bridgecamera's bieden. Toch biedt hij een mooi bereik van 24 tot en met 1200mm in 35mm equivalent, wat ook weer niet superveel afwijkt van de concurrentie. Hij heeft een evf-sensor en een scherm dat kantelbaar, maar niet uitklapbaar is. Ook een gps-chip is ingebouwd. Vreemd genoeg heeft Sony ervoor gekozen om geen raw-formaat te ondersteunen. Dat is gezien de mogelijkheden én de prijs toch enigszins jammer.

(lees verder onder de foto)

Mag het wat meer zijn? Vergelijk hier de prijzen van de high-end camera's.

Lees ook:

De beste camera rond de duizend euro: Spiegelreflexen vs. systeemcamera's

Dit zijn de populairste smartphones van het moment

Deze vijf laptops zijn zeer gegeerd

Bron: tweakers.be