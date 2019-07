Dit zijn de beste activity trackers voor jouw sport Ronald Meeus

30 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartwatches 1 Multimedia De meeste fitnesswearables die je kan kopen zijn allrounders, die hun lichaams-, bewegings- en andere sensoren voor verscheidene sporten inzetten. Toch zijn er ook wearables die extra geliefd zijn binnen bepaalde sportdisciplines. We zetten er vijf op een rij.

Voor hardlopers: Samsung Gear S3 Frontier (€ 170,95)

Voor wie een eind wil gaan rennen is elke sportwearable op zich wel goed, want ze hebben sowieso bijna allemaal wel een stappenteller, een snelheidsmeter, een hartslagsensor en vaak nog een calorieënteller. Wat ze niet allemaal hebben, is een ingebouwde gps. De meeste wearables linken aan je smartphone, en het is de smartphone die de locatiedata voorziet. De Samsung Gear S3 Frontier is een van de uitzonderingen. Hij laat dus toe om je route bij te houden, en die vervelende smartphone mag thuis blijven. De S3 Frontier heeft natuurlijk ook nog andere troeven, zoals een mooi design, een groot en leesbaar scherm en een flinke batterijduur. Bekijk hier de Samsung Gear S3 Frontier.

Voor wandelaars: Huawei Band 3 Pro (€ 59,99)

Heb je een sportwearable nodig als je af en toe eens naar de bakker om de hoek wandelt? Natuurlijk niet! Maar er is wandelen en wándelen, en met dat laatste bedoelen we echt kilometers vreten als hobby. Ben je zo’n wandelaar, dan wil je natuurlijk ook liefst eentje met een ingebouwde gps. Troef aan de Huawei Band 3 Pro is dat die niet te duur is, en dat je hem ook kan koppelen aan de Huawei Health-app. Die kan je ook gebruiken voor het opstellen van trainingsplan, zodat je grotere en grotere afstanden aankunt. Bekijk hier de Huawei Band 3 Pro.

Voor fitnessfreaks: FitBit Inspire HR (€ 95,49)

In de fitnesszaal wil je vooral weten hoe het zit met je hartslag en je calorieverbruik. De FitBit Inspire HR wordt door fitness- en CrossFit-freaks als een van de betere beschouwd. De app geeft je de nodige inzichten om het beter en beter te doen in het ijzerpompen, en bevat zelfs een sociaal ‘gamification’-element: je kunt zien hoe je vrienden het doen, en elkaar opjutten om nog meer van jezelf te geven. Bekijk hier de FitBit Inspire HR.

Voor zwemmers en duikers: FitBit Charge 3 (€ 128,81) of Polar Vantage V (€ 379)

Zwemmers hebben logischerwijs een waterdichte wearable nodig. En hoewel de meeste modellen wel tegen wat regen en zweet kunnen, is volledige waterdichtheid nog een ander paar mouwen. Zo is de FitBit Charge 3 een van de weinige activity trackers die tot 50 meter diep kan. Wanneer je er ook mee gaat duiken, moet je echter nog iets stevigers aan je pols hebben. Een sensor die druk meet is dan ook handig. Je beste optie is dan de Polar Vantage V: niet goedkoop, wel uitstekend. Bekijk hier de FitBit Charge 3 en Polar Vantage V.

Voor skiërs: Garmin Fenix 3 HR (€ 543,12)

De Garmin Fenix 3 HR is een ideale activity tracker om mee van een helling te skiën. Er zit onder meer een hoogtemeter in, maar de grote troef zit in de speciale skimodus. Daarmee hou je gemakkelijk de afgelegde afstand en de aangenomen snelheid van je skitochtjes bij. Ook pauzes worden gelogd. En natuurlijk zit er ook een gps in, zodat je altijd weet waar je bent, zonder dat je daarvoor je smartphone uit je skipak hoeft te halen. Bekijk hier de Garmin Fenix 3 HR.

