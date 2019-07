Dit zijn de best beoordeelde koptelefoons Ronald Meeus

05 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net/audio 0 Multimedia Tijdens een vliegtuigreis of aan een lawaaierig strand heb je iets beters nodig om in alle rust naar muziek of podcasts te luisteren dan een stel oortelefoons. Deze modellen zijn momenteel razend populair, en niet zonder reden.

Sony WH-1000XM3 (€ 288)

Sony is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op de markt voor luxueuzere draadloze noisecancelling koptelefoons. Voor de WH-1000XM3 heeft Sony het draagcomfort aangepakt. De nieuwe koptelefoon klemt minder op de oren, wat in combinatie met de zachte oorkussens en de brede hoofdband een fijne ervaring oplevert. Bovendien is het accessoire lekker licht. Opvallend, gezien de lange beloofde accuduur. Hoewel de constructie van de WH-1000XM3 geheel bestaat uit plastic, voelt de koptelefoon luxe en stevig aan. De klank van de WH-1000XM3 is warm, de bas is een stukje verder aangezet dan neutraal. Ook de hoge tonen zijn wat extra aanwezig. Bekijk hier de Sony WH-1000XM3.

(lees verder onder de foto)

Bose QuietComfort 35 II (€ 295)

Bose maakt met de QuietComfort 35 II een van de populairste noisecancelling headsets en die populariteit is heel goed verklaarbaar. De 35 II is gewoon een erg goede, allround, no-nonsense koptelefoon, die heerlijk zit en behoorlijk klinkt. Hij heeft weinig chique foefjes, maar is wel zeer prettig in gebruik. Een goed geluid, nog betere noisecancelling en een uitstekend draagcomfort maken van de 35 II een terechte topper in deze prijsklasse. Bekijk hier de Bose QuietComfort 35 II.

(lees verder onder de foto)

Audio-Technica ATH-M50X (€ 159)

Met zijn diepe bassen en goed aanwezige hoge tonen is de Audio-Technica ATH-M50x een prima keuze voor de liefhebbers van pop en elektronische muziek. De meest neutrale koptelefoon is de M50x dus niet. Muziek die het vooral moet hebben van een uitgebalanceerd middengebied, dat goed aansluit op de rest van het frequentiebereik, komt op sommige andere modellen beter tot zijn recht. De behuizing bestaat grotendeels uit zwart plastic, met rondom enkele aluminium accenten, bijvoorbeeld op de scharnieren bij de oorschelpen. Daarmee klap je de koptelefoon in tot een veel kleiner pakket. De hoofdband, van binnen eveneens van metaal, laat zich prettig verstellen, en het foam in de oorkussens en de hoofdband voelt comfortabel. Bekijk hier de Audio-Technica ATH-M50X.

(lees verder onder de foto)

Sennheiser PXC 550 (€ 239)

De PXC 550 Wireless heeft een stevige constructie en de toevoeging van draadloze near-field communicatie (nfc) en de ingebouwde draaischakelaar is prettig. Persoonlijk zijn we niet zo fan van die smalle en spits toelopende oorschelpen, want bij ons voelt het bijgevolg krap. Sommige gebruikers stellen ook dat er nogal veel druk op je hoofd merkbaar is. Op het gebied van geluid en noisecancelling zit deze koptelefoon in het midden van het peloton, de prijs is dan weer heel schappelijk. Bekijk hier de Sennheiser PXC 550.

(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Getest: dit zijn de beste noisecancelling koptelefoons

Met deze powerbanks heb je nooit een platte batterij

5 smartphoneaccessoires die je leven zoveel makkelijker maken