Dit zijn de belangrijkste tech-nieuwigheden voor 2018

Ronald Meeus

08u00

Bron: multimedia 0 Magic Leap De Magic Leap One Multimedia De eindejaarsperiode is een drukke tijd voor technologiefabrikanten, maar met de start van het nieuwe jaar hebben ze alweer nieuwe producten in de aanslag. Hier zijn er vijf die we de komende maanden al mogen verwachten.

Magic Leap One

Met deze futuristisch ogende bril onthulde de Amerikaanse fabrikant Magic Leap onlangs zijn allereerste product: een headset die zijn drager in mixed reality brengt, en dus digitale objecten kan tonen alsof ze in de echte wereld aanwezig zijn. De virtuele wereld en de echte moeten inniger dan ooit met elkaar verstrengeld worden via het toestel, dat een ervaring wil leveren die ergens het midden houdt tussen virtual reality (waarbij je als gebruiker volledig ondergedompeld wordt in een digitale wereld) en augmented reality (digitale elementen die bovenop de werkelijkheid worden getoond).

Een van de verschillen met andere toestellen van deze aard, claimt Magic Leap, is dat de bril licht genereert op verschillende dieptes. Dat zou de bril naadloos over kunnen laten gaan in natuurlijk licht, wat de weergave van virtuele objecten in de echte wereld mogelijk maakt. Ook worden er graphics getoond met dezelfde kwaliteit als die van een gamingpc.

Atari Conceptbeeld van de Ataribox.

Ataribox

Jazeker, videogamefabrikant Atari bestaat nog, al is dat na een lange strijd van overnames en bijna-faillissementen. Tegen het einde van de lente wil het bedrijf zelfs weer een nieuwe gameconsole op de markt brengen. De Ataribox, die 249 tot 299 dollar zal kosten, moet naast videogames ook een volledige pc-ervaring op een televisietoestel leveren. Over de rekenkracht van het toestel is nog niets bekend, terwijl dat voor gamers wel belangrijk is: het is een element waarop Sony's PlayStation 4 en Microsofts Xbox One heftig strijden. Maar de Ataribox kan misschien wel het verschil maken op gebied van content: naast tal van Atariklassiekers komen er ook moderne games van "verschillende studio's" aan.

Nieuwe smartphone-vlaggenschepen

Het kan nog eventjes wachten zijn - minstens tot het Mobile World Congress in februari - maar je kunt er donder op zeggen dat we ook dit jaar weer nieuwe 'vlaggenschip'-smartphones van de grote merken zullen krijgen. Als we de cadans en nummering doortrekken die ze de afgelopen jaren hebben gehanteerd, zitten we in 2018 aan de Samsung Galaxy S9, de Huawei P11 en de iPhone 8S/iPhone 8S Plus van Apple. Maar ook LG Electronics en HTC zullen wellicht nieuwe smartphones lanceren, met (hopelijk) vernieuwende functies. Vergelijk hier alle prijzen van smartphones.

Apple WWDC-slide van de HomePod.

Apple HomePod

Na de Amazon Echo en de Google Home komt ook Apple dit jaar met een slimme speaker voor in huis, die een beetje als artificieel intelligente butler zal werken. De HomePod werd in 2017 al voorgesteld op Apples WWDC-ontwikkelaarsconferentie, en moet binnenkort op de markt komen. Centraal in het toestel zit natuurlijk de interactie met Apples slimme assistent Siri, maar we mogen ons ook aan nieuwe audiofuncties verwachten. Zoals iets wat Apple 'spatial awareness' noemt: de HomePod verzamelt informatie over de kamer om de muziek daarop aan te passen.

Google De Clips-camera.

Google Clips

Ook ergens in 2018 komt Google met zijn Clips-camera: een klein cameraatje dat gebruikers aan van alles en nog wat kunnen vastmaken. De camera maakt automatisch foto's en laat dat weten via een led-lampje. Clips maakt kleine video's die het analyseert via artificiële intelligentie op het apparaat zelf. De camera heeft een 12-megapixelsensor en kan vijftien foto's per seconde maken. De prijs van de camera is in de VS 249 dollar, maar wanneer je hem wilt zul je hem moeten importeren: hij komt niet uit in andere landen.

