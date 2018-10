Dit zijn de acht beste smartphones van het moment

Ronald Meeus

15 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Naar het einde van het jaar toe, gooien veel technologiemerken vaak nog een resem nieuwe smartphones de markt op (denk: Kerstcadeaus). Tegenwoordig zijn dat er zo veel, dat het echt wel moeilijk kiezen is. Volgens de meest recente Best Buy Guide van technologiesite Tweakers zijn Naar het einde van het jaar toe, gooien veel technologiemerken vaak nog een resem nieuwe smartphones de markt op (denk: Kerstcadeaus). Tegenwoordig zijn dat er zo veel, dat het echt wel moeilijk kiezen is. Volgens de meest recentevan technologiesite Tweakers zijn deze toestellen het overwegen waard

Als geld geen rol speelt : Apple iPhone XS Max (vanaf € 1.259)

Apple wint al jaren op rij de prijs voor duurste smartphone. Dit jaar spant de XS Max de kroon, met een richtprijs van 1.259 euro. Je krijgt dan wel een zeer complete smartphone met een prachtig 6,5"-oledscherm, een snelle Apple A12-soc, goede luidsprekers, een prima camera en meer dan voldoende batterijduur. Het is simpelweg de meest luxueuze iPhone van het moment: dat feit alleen maakt dat veel mensen het toestel willen.

(lees verder onder de foto)

Als geld geen rol speelt: Samsung Galaxy Note 9 (vanaf € 929)

Natuurlijk kon Samsung, Apple's onmiddellijke concurrent, niet achterblijven in het luxesegment. De Galaxy Note 9 heeft alle functies die je van een high-end smartphone verwacht én dan ook nog een pennetje met Bluetooth en redelijk veel geavanceerde functies. Het toestel heeft bovendien een goede camera, een prima accuduur, een 3,5mm-jack en dualsim via twee fysieke simkaarten. Dat maakt het de meest complete high-end smartphone van dit moment.

(lees verder onder de foto)

Uitstekende prijs-kwaliteit: Xiaomi Pocophone F1 (€ 348)

Deze Xiaomi-telefoon betekent een echte doorbraak voor smartphones uit de middenklasse. Hij heeft een snelle processor, snel en veel geheugen, snelle en voldoende opslag, een oké scherm en vooral een heel goede accuduur. En dat alles voor rond 350 euro. Nadelen zijn er natuurlijk ook wel in deze prijsklasse: NFC (Near Field Communication: een draadloze manier om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een straal van 10 centimeter, nvdr) krijg je niet, de 3D-gezichtsscanner werkt nog niet in de Benelux en de camera schiet hopeloos tekort in vergelijking met de duurdere jongens.

(lees verder onder de foto)

Uitstekende prijs-kwaliteit: Nokia 7 Plus (€ 342)

De Nokia 7 Plus, die op het vereenvoudigde Android One-besturingssysteem draait, biedt behoorlijk veel voor een echt redelijke prijs. De camera is prima voor deze prijsklasse en de batterij houdt het ook lang genoeg vol. De telefoon is bovendien compleet in functies en stevig gebouwd. De schermkwaliteit is niet zo optimaal; zo is het scherm moeilijk af te lezen in direct zonlicht.

(lees verder onder de foto)

De langste adem: Sony Xperia XZ2 (€ 497)

Je telefoon kan nog zo top zijn, als hij het al opgeeft voor het avondeten is dat wel vervelend. Om nog maar te zwijgen van die momenten onderweg dat je niet direct in de buurt van een stopcontact bent en de batterij het simpelweg begeeft. Steeds meer mensen vinden de batterijduur dan ook een heel belangrijk criterium in hun keuze voor een bepaald toestel. In het rijtje van toestellen die het het langst volhouden, prijkt vooral Sony's Xperia XZ2 bovenaan. Wordt er gebrowsed over 4G, dan zal dit toestel het langst overeind blijven.

(lees verder onder de foto)

De langste adem: Huawei P20 Pro (€ 723)

De P20 Pro is sowieso al een uitstekende telefoon met een goede camera. Daarnaast heeft het toestel een accuduur waar je echt blij van kan worden. Maker Huawei heeft er dan ook een stevige batterij in gestopt, waardoor dit toestel een van de high-end smartphones met de allerlangste batterijduur is. Beter dan de iPhone en de Samsung Galaxy.

(lees verder onder de foto)

Straffe prijsdaler: Nokia 8 (€ 307)

De Nokia 8 kwam vorig jaar uit met een prijs tussen 550 en 600 euro. Inmiddels vind je hem hier en daar al aan 300 euro, wat echt een uitstekende deal is gezien de capaciteiten van dit toestel. Over de hele lijn is dit een goede telefoon, enkel de camera scoort wat zwak. De lancering vond plaats in het najaar van 2017, dus je kan ervan uitgaan dat er nog circa twee jaar updates zullen volgen.

(lees verder onder de foto)

Straffe prijsdaler: LG V30 (€ 427)

De LG V30 kwam op de markt aan 900 euro. Nu vind je hem voor 430 euro. Voor dat weinige geld krijg je een uitermate capabele telefoon met high-end-specificaties en enkele bijzonder features. Zo is de mate van controle over video-opname in de camera-app ongekend, met allerlei modi en instellingen die geen andere smartphone heeft. Veel upgrades en updates moet je niet verwachten bij LG, al beloofden ze voor dit toestel wel nog uitgebreide ondersteuning voor de komende twee jaar.

Vergelijk hier de prijzen van de beste smartphones



(lees verder onder de foto)

Lees ook:

Review Apple iPhone XS en XS Max: briljante smartphones, kleine upgrades

Dit zijn de beste smartphones voor wie géén enorme handen heeft

Wil je een smartphone die een stroompanne kan doorstaan? Deze vijf smartphones beschikken over een uitstekende batterij